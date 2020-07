LIVE. Peter Croonen arriveert voor verwachte vurige Algemene Vergadering: “Ja, ik heb goed geslapen”

Belgisch voetbal

Het beloven bloedhete onderhandelingen te worden. Straks komt de Pro League samen voor een zoveelste cruciale Algemene Vergadering. Hoewel de Pro League een dwangsom van 2,5 miljoen euro riskeert per match die er in 1A en 1B doorgaat zonder Waasland-Beveren, blijft een competitie met zestien tóch nog steeds de eerste optie . Wordt de beslissing van 15 mei herbevestigd? Of gaan we toch naar een format met zeventien of achttien? Het is zelfs mogelijk dat de competitiestart van 8 augustus wordt uitgesteld. Alle ontwikkelingen volgt u op de voet in deze liveblog!