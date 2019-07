LIVE. Dag 2 van dossier ‘Propere Handen’ voor BAS, advocaat KV Mechelen: “Procedure is niet correct verlopen” Redactie

02 juli 2019

13u27 2

Begin juni werd KV Mechelen veroordeeld voor matchfixing en kreeg Beerschot, dat in de finale van de Proximus League het onderspit moest delven voor Mechelen, het ticket voor eerste klasse. Waasland-Beveren ging dan weer vrijuit en dat was niet naar de zin van Lokeren, dat bij een degradatie van Waasland-Beveren alsnog in eerste zou blijven. Mechelen en Lokeren verdedigen hun belangen voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. Nadat er tot drie keer toe een wrakingsverzoek werd ingediend tegen de arbiter die de zaak zou voorzitten, kon de zaak pas afgelopen donderdag ingeleid worden bij het BAS. Gisteren namen onder anderen de advocaten van Sporting Lokeren, Beerschot en bondsprocureur Kris Wagner het woord. Vandaag komt vanaf 10u30 de club KV Mechelen aan bod. De pleidooien kunt u hieronder live volgen.