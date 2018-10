LIVE. Club-trainer Leko vrijgelaten: "Opgelucht, maar geëmotioneerd", zegt advocaat Van Steenbrugge - refs Delferière en Vertenten met onmiddellijke ingang geschorst Redactie

11 oktober 2018

17u03

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 235 Belgisch Voetbal Het onderzoek naar fraude en matchfixing in het Belgisch voetbal wordt voortgezet. Alle ontwikkelingen in het dossier kunt u volgen via deze liveblog.

Het nieuws in een notendop:



• Dit is wat we weten na de persconferentie van het federaal parket

• Delferière en Vertenten met onmiddellijke ingang geschorst

• Autohandelaar uit Aalst bevestigt dat Dejan Veljkovic samen met ref Delferière auto is komen kopen bij hem. Ook Philippe Clement kwam volgens man samen met Veljkovic langs in garage, maar trainer van Genk ontkent

• Ivan Leko (trainer Club Brugge) inmiddels vrijgelaten

• Dirk Huyck (voorzitter Waasland-Beveren), gisteren nog opgepakt, weer vrijgelaten

• Waasland-Beveren-doelman Davy Roef en ex-WBe-speler Olivier Myny ondervraagd