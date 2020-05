LIVE. Club Brugge is kampioen en Waasland-Beveren degradeert, 1A volgend seizoen met zestien ploegen én verkorte play-offs TLB GVS

15 mei 2020

19u43 8 Belgisch voetbal De Algemene Vergadering van de Pro League heeft beslist, met een meerderheid van 84 procent. Het huidige seizoen wordt niet meer hervat en in zijn totaliteit officieel erkend na speeldag 29. Club Brugge is zo landskampioen en Waasland-Beveren degradeert naar 1B. Er zullen volgend seizoen dus zestien ploegen in 1A spelen en er komen (ingekorte) play-offs.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op 2 april gaf de Raad van Bestuur van de Pro League de aanbeveling om de competitie stop te zetten vanwege de coronacrisis. Een werkgroep werd opgericht om een voorstel te ontwerpen om het Belgische voetbal uit deze moeilijke situatie te loodsen. Sindsdien kregen we een kluwen van (uitgestelde) vergaderingen en voorstellen.

Maar vandaag werden de knopen dus eindelijk doorgehakt. De competitie wordt niet meer hervat. Club Brugge is zo voor de zestiende keer in z'n geschiedenis landskampioen. Waasland-Beveren zakt. De club liet al weten dat ze haar lot niet zomaar zal accepteren. “Wij stappen naar de rechtbank”, zo klinkt het. “Dit is een flagrante schending van de reglementen en statuten. Wij gaan al onze middelen uitputten.”

De plaats van de Waaslanders in 1A wordt ingenomen door de winnaar van de dubbele testwedstrijd tussen OH Leuven en Beerschot, áls die wedstrijd nog kan georganiseerd en gespeeld worden. Er wordt naar verluidt een locatie in Duitsland onderzocht. Kan de partij niet plaatsvinden, dan stijgt Westerlo, als lijstaanvoerder in 1B. Maar OHL en Beerschot bevestigden wel dat ze de promotiefinale zeker nog willen spelen.

Wij stappen naar de rechtbank. Dit is een flagrante schending van de reglementen en statuten Waasland-Beveren, dat naar 1B zakt

1A met zestien, verkorte play-offs

Volgend seizoen zal er dus met zestien ploegen in 1A gespeeld worden. Er komen in het seizoen 2020-2021 een reguliere competitie van 30 speeldagen en daarna (ingekorte) play-offs om de titel tussen de nummers 1 tot en met 4 na de reguliere competitie. De nummers 5 tot en met 8 spelen om het vierde Europese ticket. De winnaar van deze poule zal tegen de nummer vier van de Champions play-offs-reeks strijden voor het laatste Europese ticket. De zestiende degradeert.

1B zal bestaan uit 8 teams, die 4 onderlinge confrontaties zullen afwerken. De kampioen wordt aangeduid op basis van het reguliere klassement na 28 speeldagen, zonder puntendelingen na de seizoenshelften. Na afloop van het seizoen 2020-2021 wordt zowel voor de Jupiler Pro League als 1B teruggekeerd naar het competitieformat zoals voorzien was voor het seizoen 2019-2020.

WE ZIJN #KAMP16EN! pic.twitter.com/TjqpwEACMV Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Daarnaast werd ook beslist over de tv-gelden en de compensaties/solidariteitsbijdragen. En ook die twee stemmingen werden zonet met ruime meerderheid goedgekeurd. Er komt een compensatiebedrag, dat samengesteld is uit een éénmalige solidariteitsbijdrage van de clubs die uitkomen in Europa in het seizoen 2020-2021 en een voorafname van het deel van de winsten van Euro 2021, bestemd voor de profclubs.

Lees ook:

Waasland-Beveren woedend: “Wij leggen ons hier absoluut niet bij neer, wij gaan al onze middelen uitputten”

🔚|



Eindklassement - Classement final

Jupiler Pro League 2019-2020#JPL pic.twitter.com/Ba3vMM0G5m Pro League ⚽️🇧🇪(@ ProLeagueBE) link



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.