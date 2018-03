LIVE: Cercle gretig op zoek naar levensbelangrijke treffer, Taravel met schicht vanop dertig meter (0-0)

Beerschot-Wilrijk verdedigt in het Jan Breydelstadion tegen Cercle Brugge zijn 1-0 zege uit de heenwedstrijd in de return van de finale van de Proximus League. De winnaar promoveert komend seizoen naar de hoogste afdeling, de verliezer treedt vanaf eind maart samen met Oud-Heverlee Leuven en Lierse aan in Play-off II, naast de nummers zeven tot en met vijftien uit de Jupiler Pro League.



Op een zinderend Kiel haalde Beerschot het vorig weekend met 1-0, dankzij een doelpunt van Euloge Placca. De thuisploeg nam vrede met die nipte zege, want ze speelden in de tweede helft nog ruim een halfuur met een man minder na de uitsluiting van sterkhouder Alexander Maes. De Geschillencommissie zette hem één speeldag aan de kant, waardoor de middenvelder er zaterdag in West-Vlaanderen niet bij is. Zijn collega Tom Van Hyfte is dan weer twijfelachtig met een schouderblessure.



Promotie naar de hoogste afdeling zou voor de fusieclub een absolute stunt zijn, want dan zouden ze voor het vijfde jaar op rij kampioen spelen. In 2013 ging de club na de fusie tussen KFCO Wilrijk en het failliete Beerschot AC in eerste provinciale Antwerpen aan de slag. Cercle zit sinds 2015 opnieuw in tweede klasse en kreeg nadien al snel het water tot aan de lippen. Met behulp van een huurlingenleger dat naar West-Vlaanderen kwam als gevolg van de overname door AS Monaco, enkele geslaagde transfers en de tactische finesse van coach Franky Vercauteren wordt er dit seizoen plots om de titel gespeeld.



Wie speelt volgend seizoen in eerste klasse? Volg het LIVE vanaf 20u!