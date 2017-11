LIVE: Beerschot-Wilrijk virtueel periodekampioen in 1B Manu Henry

16u52 0 BELGA Belgisch Voetbal Op dit moment bepalen Beerschot-Wilrijk en OHL wie de eerste periodekampioen wordt in 1B. De inzet: een ticket voor promotiematchen eind februari. Na de eerste helft heeft Beerschot-Wilrijk de beste papieren in handen. De Antwerpenaren gaan met een brilscore rusten op de Heizel tegen Union, terwijl er ook in Lierse – OHL nog geen goals vielen.

Met zo’n 2500 zijn ze vandaag in het Koning Boudewijnstadion, de fans van Beerschot-Wilrijk. Indrukwekkend. En ze zagen een gretig Beerschot-Wilrijk vanaf het eerste fluitsignaal. Placca kreeg al na vijf minuten een prima kans voor de 0-1, maar stuitte op Kudimbana. Ook daarna bleven de Antwerpenaren de toon aangeven, zonder écht te overtuigen. Een lage knal van Guillaume François zoefde naast, een zwak schotje van Losada was een prooi voor Kudimbana. Union kon daar op zijn beurt amper iets tegenover stellen. 0-0 is dan ook het logische verdict bij de rust na een slappe hap. Beerschot-Wilrijk virtueel zeker van de testmatchen eind februari.

