LIVE (18u30). Jonge Duivels met mes op de keel tegen Spanje

19 juni 2019

08u34 0 EK voor beloften De wedstrijd op de tweede speeldag van het EK voetbal U21 wordt meteen doorslaggevend voor de Belgische beloften. De manschappen van Johan Walem moeten woensdagavond (om 18.30 uur) tegen Spanje punten pakken om de hoop op kwalificatie voor de halve finales levend te houden. Bij een punt blijft er een waterkansje op kwalificatie, bij winst doen de Belgen weer helemaal mee en is plaatsing voor de halve finales opnieuw realistisch.

Winnen tegen Spanje wordt echter een uiterst moeilijke opdracht. La Rojita verloor zondag haar eerste duel op het EK met 3-1 van een superieur Italië, maar toonde wel degelijk over een uitgebreid gamma aan kwaliteiten te beschikken. Vooral op het middenveld is de weelde groot met uitblinker Dani Ceballos (Real Madrid) en verder ook sterkhouders als Fabian Ruiz (Napoli) en Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) en toptalent Carlos Soler (Valencia). Voorin is Borja Mayoral (door Real Madrid uitgeleend aan Levante) het aanspeelpunt.

Johan Walem liet meteen na het teleurstellende verlies zondag tegen Polen (3-2) al weten te overwegen de wedstrijd tegen Spanje op een andere manier aan te pakken. Lees: meer afwachtend en loerend op de tegenaanval. Het lijkt immers duidelijk dat de Spanjaarden het balbezit zullen opeisen. Voor de Belgen rest dan de opdracht geduldig te blijven en bij een Spaans foutje vlug om te schakelen via de snelle flanken.

Walem kan voor het duel met de Spanjaarden alvast op een volledig fitte kern rekenen. Geen enkele speler hield kwaaltjes over aan de wedstrijd tegen Polen. De bondscoach liet op de persconferentie dinsdag wel weten enkele wissels te overwegen. "Ik kijk wie mentaal en fysiek klaar is en zet een elftal neer waarmee ik denk dat we iets kunnen halen."

