LIVE (18.30u). EK-opener meteen cruciaal voor Jonge Duivels Redactie

16 juni 2019

08u24 0 EK voor beloften Vanavond is het D-day voor de Belgische beloften. Dan openen de manschappen van bondscoach Johan Walem om 18u30 het Europees Kampioenschap voetbal onder 21 jaar in Italië en San Marino (16-30 juni). De eerste tegenstander in het MAPEI Stadium in Reggio Emilia is Polen. Volgens bondscoach Johan Walem wordt de wedstrijd meteen “cruciaal”.

Walem besefte in november vorig jaar na afloop van de loting voor de groepsfase van het EK meteen dat zijn Jonge Duivels niet gespaard werden met een poule met Polen, Spanje en gastland Italië.

Italië, met acht spelers die al debuteerden in de Squadra Azzurra, en Spanje, met vier A-internationals, zijn de grote favorieten in de groep, maar Polen lijkt op papier een haalbare kaart. Bondscoach Czeslaw Michniewicz zette in de kwalificaties een stevig blok neer, waardoor barragematchen bereikt werden. Daarin namen de Polen eerder verrassend de bovenhand op Portugal. Aanvoerder én sterspeler van het elftal is aanvaller Dawid Kownacki, het voorbije seizoen door Sampdoria uitgeleend aan Fortuna Düsseldorf en dus een ploegmakker van Jonge Duivel Dodi Lukebakio. Kownacki sloot de kwalificaties af als topschutter met liefst elf treffers. Ook de naam van Jakub Piotrowski kan bekend in de oren klinken. De middenvelder hield dit seizoen vooral de bank warm bij landskampioen Racing Genk. Bartosz Kapustka, de voorbije jaargang door Leicester City verhuurd aan OH Leuven, viel in laatste instantie af. Hij revalideert nog na een zwaar knieletsel. Verwacht wordt dat de Polen onze landgenoten zullen willen vastzetten met een stevige organisatie, om nadien te loeren op een snelle uitbraak via de flanken of een individuele actie van Kownacki.

Bij de Jonge Duivels is iedereen klaar voor de openingswedstrijd. Johan Walem kan na de aankomst van Dries Wouters vrijdag opnieuw op 23 fitte spelers rekenen. De Genk-middenvelder, die de voorbereiding in Tubeke meemaakte maar afviel voor afreis naar Italië, vervangt Jordi Vanlerberghe die een zware blessure aan de knie opliep.

Na het duel tegen Polen volgen voor de Jonge Duivels zware confrontaties met Spanje (woensdag) en Italië (zaterdag). De drie groepswinnaars plus de beste tweede (van drie groepen) plaatsen zich voor de halve finales, waaraan ook een olympisch ticket verbonden is.

Volg alle actie hier LIVE vanaf 18u30!