Vanderbiest weg bij Lierse Kristof De Cnodder

09u59 0 BELGA Lierse Fred Vanderbiest is niet langer trainer van Lierse. Beide partijen besloten vannacht in onderling overleg om uit mekaar te gaan. Gisteravond verloor Lierse van Roeselare, waardoor de Pallieters een povere 7 op 27 totaliseren in 1B.

Door de overnameperikelen op het Lisp was een trainerswissel de jongste weken niet meteen een prioriteit, maar nu was de situatie blijkbaar toch te uitzichtloos geworden.



De amper 25-jarige assistent-coach Will Still gaat voorlopig de trainingen leiden. Het Lierse bestuur gaat intussen met voorzitter Maged Samy overleggen wat de mogelijkheden zijn omtrent een eventuele nieuwe trainer. Zondag ontvangt het voorlaatst geklasseerde Lierse hekkensluiter Tubeke.

