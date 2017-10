Vanderbiest weg bij Lierse: "Het zal wel de trainer zijn fout zijn zeker?" Kristof De Cnodder

09u59 125 BELGA Lierse Fred Vanderbiest is niet langer trainer van Lierse. Beide partijen besloten vannacht in onderling overleg om uit mekaar te gaan. Gisteravond verloor Lierse van Roeselare, waardoor de Pallieters een povere 7 op 27 totaliseren in 1B.

"Na de reeks negatieve resultaten in de voorbije wedstrijden, vond er gisteravond na de wedstrijd op Roeselare overleg plaats tussen het bestuur en trainer Frederik Vanderbiest", zo klinkt het op de clubwebsite. "In het belang van alle partijen werd er beslist om de samenwerking in onderling overleg te beëindigen. Lierse wenst Vanderbiest te bedanken voor het geleverde werk en wenst hem nog veel succes in zijn verdere carrière."



De amper 25-jarige assistent-coach Will Still gaat voorlopig de trainingen leiden. Het Lierse bestuur gaat intussen met voorzitter Maged Samy overleggen wat de mogelijkheden zijn omtrent een eventuele nieuwe trainer. Zondag ontvangt het voorlaatst geklasseerde Lierse hekkensluiter Tubeke.



Vanderbiest werd in maart aangesteld bij de Pallieters, waar hij Eric Van Meir opvolgde. De Brusselaar heeft als coach een verleden bij Oostende (waar hij in 2011 zijn spelerscarrière afsloot), Cercle Brugge, Antwerp en het Cypriotische Aris Limassol. Bij die laatste club vertrok Vanderbiest begin januari na amper twee maanden.

Na de wedstrijd in Roeselare haalde Vanderbiest zwaar uit in wat zijn laatste interview als Lierse-coach zou worden. "Er is altijd wel iemand die in de fout gaat", luidde het bij Stadion. "Zo kan je blijven trainen. Gisteren een halfuur op stilstaande fases getraind en dan krijg je na zes minuten al de 1-0 binnen op zo'n fase. Het zal wel de trainer zijn fout zijn zeker?"



Ook voor de supporters van Lierse - de spelers van Lierse gingen na de 2-0 in Roeselare met de fans praten - had Vanderbiest geen goed woord over. "Het zit al vanaf dag één niet goed met de supporters. Over wat ga ik dan praten met mensen die mij alle dagen op allerlei media zwart maken? Ik praat alleen met mensen die respect tonen."