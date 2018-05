Nakhid verklaart mislukte deal met Lierse : “Er vielen steeds meer lijken uit de kast” Kristof De Cnodder

08 mei 2018

“De omvang van de problemen bij Lierse waren groter dan ik op voorhand had durven vermoeden en dat is de reden waarom de deal uiteindelijk niet doorging.” Dat schrijft Lierses voormalige kandidaat-overnemer David Nakhid in een e-mail aan onze redactie. “Als speler van Waregem leerde ik Lierse indertijd kennen als een mooie club met een passionele aanhang. Daarom was ik ook geïnteresseerd in een overname. Jammer genoeg vielen er gaandeweg alsmaar meer lijken uit de kast.”

Nakhid wenst “om juridische redenen” niet verder in detail te treden. Wel wil hij de puntjes op de i zetten tegenover Liers schepen en bekende Liersefan Walter Grootaers. Die noemde Nakhid op de radio een oplichter. “Het is al te gek dat bepaalde mensen de neergang van de club nu in mijn schoenen willen schuiven”, aldus nog Nakhid. “Als zakenman kan ik dergelijke insinuaties missen. Ik ben uiteindelijk niet degene die Lierse naar de rand van het faillissement heeft geleid. Los daarvan vind ik heel de situatie doodjammer. Ik leef mee met de spelers en supporters en hoop dat Lierse ooit terug zal keren op het hoogste niveau.”