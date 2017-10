Maak kennis met Will Still, de jongste trainer ooit: "Dit was eigenlijk niet de planning" Kristof De Cnodder

08u30 0 Gmax Agency Lierse In eerste klasse B gaat Lierse vanavond op bezoek bij Union. Bij de Pallieters zijn alle ogen gericht op Will Still, de man die afgelopen weekend pas 25 werd, maar intussen wel mooi werd bevestigd in zijn rol als trainer. Hoog tijd om de jongste coach ooit in het Belgische profvoetbal zichzelf eens te laten voorstellen.

Wie is Will Still?

Still: "Mijn ouders zijn afkomstig uit Engeland, maar belandden door mijn vaders werk in Waals-Brabant. Daar ben ik, net als mijn twee broers, geboren. Omdat ik school liep in het Frans en meestal voetbalde bij Vlaamse clubs ben ik bijna perfect drietalig. Als verdedigende middenvelder speelde ik in de jeugd van Sint-Truiden, de beloften van Bergen en de eerste ploeg van vierdeklasser Overijse, maar ik voelde al snel dat ik te kort kwam om ooit prof te worden. Omdat ik toch graag iets wou doen in de voetbalwereld besloot ik het over een andere boeg te gooien. Toen ik op mijn achttiende hoorde dat er in Engeland 'voetbal studies' bestonden, heb ik me ingeschreven in zo'n school. Ik volgde er lessen over zaken als sportmarketing en videoanalyse. In dat laatste ben ik me dan echt gaan verdiepen en zo ben ik in het wereldje gerold. Videoanalyse is trouwens een familiespecialiteit, want mijn broers Ed (26) en Nico (20) doen de analyses van respectievelijk Club Brugge en Sint-Truiden."

Lees ook Beerschot Wilrijk moet vrede nemen met een punt in Westerlo

Waar staat de trainer Will Still voor?

"Ik zie mezelf als een pragmatische trainer. In eerste instantie kijk ik naar het beschikbare materiaal en de situatie waarin de ploeg zich bevindt en dan zal ik de speelwijze daarop proberen af te stemmen. Natuurlijk zie ik het liefst verzorgd en aanvallend voetbal, maar dat is niet altijd mogelijk. Concreet: in het geval van Lierse denk ik dat er momenteel in de eerste plaats nood is aan een strakke organisatie. Minder tegengoals slikken is op dit moment een prioriteit. Door de mindere resultaten van de voorbije weken is bij sommige jongens het vertrouwen misschien wat zoek en dan moet je enige houvast proberen te bieden. Aan mij om nu bepaalde oplossingen te zoeken. Daar ben ik dagelijks van 's morgens tot 's avonds mee bezig. Ik ben gestopt met de uren te tellen, maar veel tijd voor andere dingen is er momenteel niet. Ook niet voor een vriendin, neen. Of je als proftrainer niet meer aantrek hebt van de vrouwen? Ik zal het binnenkort weten te zeggen (proest het uit)."

BELGA

Hoeveel gezag heeft Will Still?

"De meeste van mijn spelers zijn ouder dan mij, maar eigenlijk is dat niet echt een item in de kleedkamer. De groep voelt dat ik er heel veel energie in steek, erg gepassioneerd ben en geen onzin vertel. Dan dwing je vanzelf een zeker respect af. Ze appreciëren ook dat ik mijn manier van doen niet heb veranderd sinds ik overnam. Als je een rolletje gaat spelen, dan wordt die ballon snel doorprikt. En vanzelfsprekend helpt het dat ik met David Colpaert, Patrick Nys en Nico Van Kerckhoven een paar routiniers naast mij heb. Toen de club me polste om te depanneren wou ik eerst weten wat de anderen in de staf daarvan vonden. Ik vond het maar logisch dat zij in eerste instantie de kans zouden krijgen als opvolger van Fred Vanderbiest. Maar iedereen sprak zijn vertrouwen in mij uit en ook de spelers reageerden positief. Dan heb je een solide basis om op te starten."

BELGA

Hoeveel Frutos zit er in Will Still?

"Alle respect voor Nicolas Frutos, maar in tegenstelling tot hem ga ik niet zeggen dat ik een paar finales heb om me te bewijzen als hoofdtrainer (glimlacht). Die druk leg ik mezelf niet op. Er is intern afgesproken dat ik minstens aanblijf tot het einde van de eerste periode. Daarna zien we wel weer. Het was nooit mijn bedoeling om nu al T1 te zijn. De planning was dat ik nog een aantal jaren zou leren onder de vleugels van ervaren mannen om vervolgens - zo ongeveer rond mijn dertigste - mijn eigen weg te gaan. Dus als ik binnenkort toch opnieuw assistent moet worden, zal ik daar geen probleem mee hebben. Ik ben ambitieus, maar ook geduldig. Wat ik nu mag meemaken bij Lierse is een bonus, een onverwachte kans om ervaring op te doen. Tegelijk moet ik zeggen: het bevalt me wel. De adrenalinekick die ik kreeg bij mijn debuutmatch tegen Tubeke smaakte naar meer. Wat ik deed om na die wedstrijd opnieuw tot rust te komen? 's Avonds ben ik met vrienden gaan zaalvoetballen: de ideale manier om alles van me af te zetten."

BELGA

Hoeveel Ferrera zit er in Will Still?

"Yannick Ferrera was de eerste die mij een kans gaf in het profvoetbal. We spreken de zelfde voetbaltaal en zijn allebei even bezeten van het spelletje. Ik ben Yannick tot op vandaag enorm dankbaar. Ik weet nog hoe ik als twintigjarige bij hem aanklopte met de vraag of hij een videoanalist kon gebruiken. Mijn hart bonsde in mijn keel, het was één van de spannendste dingen die ik ooit heb gedaan. Gelukkig reageerde Yannick positief, al was er bij zijn toenmalige club Sint-Truiden de eerste zes maanden geen budget voor mij. Yannick betaalde dan maar uit zijn eigen zak mijn benzine en af en toe trakteerde hij me op een etentje. Gedurende een half jaar investeerde ik in mezelf en ik zou het zo opnieuw doen, want het was een bijzonder leerrijke periode. Yannick betrok me al snel bij het veldwerk en nam me later zelfs mee naar Standard. Toen ik vorige zomer na een paar omzwervingen terugkeerde naar Standard hoopte ik dat Sa Pinto me ook een ruimere rol zou geven dan louter videoanalist, maar na één dag voelde ik al dat er geen klik was. Dan nam ik het drastische besluit om ontslag te nemen en opnieuw bij Lierse aan te kloppen, waar ik in de maanden voordien al aan de slag was. Hoewel ik hier maar een derde verdien van wat ik in Luik had, is het de juiste stap gebleken."

BELGA