Lierse wint, maar moet toch een opvallende trainerswissel inzetten: van jongste T1 naar parttime T1



Kristof De Cnodder

18u56 0 GMAX AGENCY Lierse In 1B won Lierse deze namiddag met 2-0 van Westerlo, maar hét nieuws was dat het de laatste wedstijd was van de amper 25-jarige Will Still als T1. Niet dat men bij op het Lisp ontevreden was over de jongste hoofdtrainer ooit in het Belgische profvoetbal – hij pakte 22 op 27 - maar reglementair kón Still gewoon niet langer aanblijven.

Still heeft niet het vereiste Uefa A diploma en mocht conform het bondsreglement maximum zestig dagen depanneren. Die termijn zit er nu bijna op. Lierse tovert een interne oplossing uit de hoge hoed. Assistent-coach David Colpaert neemt met onmiddellijke ingang over. Opmerkelijk, want Colpaert is ook nog wijkagent in Roeselare en zo wordt hij dus de eerste parttime trainer in de profliga.

Still, van zijn kant, wordt opnieuw T2/videoanalist. Al is het de vraag of er achter de schermen veel zal veranderen. De licentiecommissie kondigde alvast aan dat men de zaak nauwlettend in het oog zal houden. Indien men Lierse kan betrappen op bedrog komt de proflicentie in gevaar.

