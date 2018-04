Lierse neemt geen risico’s met licentie: assistent-coach Still verrassend weg Kristof De Cnodder

28 april 2018

17u14

Bron: Eigen berichtgeving 1

1B-club Lierse heeft ietwat verrassend afscheid genomen van assistent-trainer Will Still (25). De reden voor die beslissing is opmerkelijk: de Pallieters vreesden dat de aanwezigheid van Still een negatieve impact zou kunnen hebben op hun licentiedossier, dat op 3 mei door het BAS wordt behandeld.

Eerder dit seizoen depanneerde Still als T1, na het ontslag van Fred Vanderbiest, maar hij kon toen reglementair slechts een beperkte periode op post blijven omdat hij niet over het vereiste Uefa A-diploma beschikt. In december werd David Colpaert officieel aangesteld als hoofdcoach en werd Still opnieuw assistent, maar de licentiecommissie vermoedde dat Still achter de schermen toch nog aan de touwtjes trok.

Om eventuele problemen te counteren, besloten Lierse en Still nu in onderling overleg om de samenwerking stop te zetten. De maatregel komt er twee dagen nadat David Nakhid de club overnam van Maged Samy.