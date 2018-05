Lierse krijgt uitstel van BAS (maar zoekt nog smak geld) Kristof De Cnodder

03 mei 2018

19u48 0 Lierse Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport heeft Lierse extra tijd gegeven om zijn licentiedossier in orde te brengen. De Pallieters moesten vanavond hun zaak verdedigen bij het BAS, maar omdat er nog enkele stukken ontbraken vroegen ze uitstel. Dat kregen ze ook: maandag is er een nieuwe zitting gepland. Tegen dan zoekt Lierse wel nog een smak geld.

Lierses CEO Jan Van Elst en sportief directeur Roel Rymen tekenden zonder overnemer David Nakhid present bij het BAS. Deze laatste had afgelopen weekend aangekondigd dat hij ook mee naar Brussel zou gaan, maar wijzigde de plannen. Omdat Nakhid pas echt eigenaar wordt van zodra Lierse een nieuwe proflicentie krijgt, heeft hij nu nog geen officiële functie. Om juridische redenen bleef hij daarom weg. “Het was niet eens zeker dat het BAS Nakhid bij de zitting zou toelaten”, zei Jan Van Elst daarover. “De arbiters hebben ook niet naar hem gevraagd.”

Zonder Nakhid verkregen Van Elst en Rymen uitstel van hun zaak. Lierse moest nog een deel RSZ en bedrijfsvoorheffing betalen en had dat niet tijdig in orde gekregen omdat de overname van de club pas een week geleden rond geraakte. “Het BAS toonde begrip voor onze situatie en gunde ons een paar extra dagen”, aldus nog Van Elst. “Verder moeten we maandag ook onze continuïteit voor volgend jaar aantonen. We hadden nu wel een borgstelling vanwege David Nakhid bij, maar die was niet helemaal conform de regels opgesteld.”

Positieve zaak

Het uitstel is voor Lierse een positieve zaak. “Anders was het nu al over geweest”, besefte Jan Van Elst. Anderzijds brengt het wel een bijkomende moeilijkheid met zich mee, want Lierse moet tegen maandag nu ook de lonen van april hebben uitbetaald. Vraag is van waar dat geld – toch al snel een aanzienlijke som - op zo’n korte termijn moet komen. David Nakhid lijkt niet geneigd om al centen in de club te stoppen voor de licentie binnen is. Jan Van Elst hoopt “sympathisanten” te vinden die de nodige fondsen willen voorschieten. Veel tijd heeft hij echter niet meer. Na de zitting op maandag volgt er voor 10 mei een definitieve uitspraak.