Lierse Kempenzonen start voorzichtig ambitieus: “We willen hogerop, maar gooien niet met geld” KDC

05 juni 2018

In het Aldhem hotel in Grobbendonk werd zopas de nieuwe voetbalclub Lierse Kempenzonen voorgesteld. De opvolger van het ter ziele gegane Lierse start straks voorzichtig ambitieus in de eerste amateurklasse. "Traditieclubs als Lierse horen thuis in 1A, maar laat ons geen stappen overslaan", zei voorzitter Luc Van Thillo.

Amateurclub Oosterzonen liet vorige week al weten dat men voortaan onder de naam Lierse Kempenzonen in het geel-zwart gaat voetballen. Met de Antwerpse ondernemer Luc Van Thillo werd een geldschieter gevonden die het Vandepoortenstadion aankocht. Van Thillo is eigenlijk een Antwerpsupporter en zat vroeger ook in de Bosuil in het bestuur, maar stort zich nu dus op Lierse.

“Als voetbalfan vond ik het in de eerste plaats jammer dat een traditieclub als Lierse zou verdwijnen. Verder geloof ik als zakenman echt dat we de club rendabel kunnen maken, onder andere door het stadion beter te benutten”, liet Van Thillo verstaan tijdens de persvoorstelling. “Voor het faillissement ondernam ik al een poging om Lierse over te nemen, maar toen kwamen we niet tot een akkoord. Nu lukte het dus toch, al is de situatie intussen natuurlijk ietwat anders.”

Van Thillo en de rest van het bestuur – Oosterzonens sterke mannen Herwig en Stefan Van Lommel blijven aan boord – zijn voorzichtig ambitieus. Daar waar Lierses vorige voorzitter Maged Samy bij zijn aanstelling over ‘Champions League’ sprak, mikt men nu op een eindrondeticket in eerste amateur. “Natuurlijk willen we ooit terug naar 1B en zelfs naar 1A, want daar hoort Lierse thuis. Tegelijk gaan we geen gekke dingen doen of geld over de balk smijten. Een nuchter beleid wordt één van onze basispijlers”, aldus nog Van Thillo. Hoe dan ook start het ‘new look’ Lierse straks wel met een profkern in eerste amateur.

Over de tweespalt binnen de Lierse supporterskern was nieuwe baas Van Thillo kort, maar duidelijk. “Ik reik de mensen die in het ‘andere’ project Lyra-Lierse stapten de hand. Mijn deur staat open voor iedereen. Dat ik met betrokkenen niet eerder communiceerde over mijn plannen had zijn redenen. Ik wou niemand uitsluiten, maar de opstart van Lierse Kempenzonen vroeg om discretie.”