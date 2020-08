Lierse Kempenzonen neemt goede start in 1B na 4-2-winst tegen RWDM KDC

29 augustus 2020

22u47 0 1B Lierse Kempenzonen heeft zijn start in 1B niet gemist. De Pallieters klopten vanavond RWDM met 4-2 en totaliseren zo een knappe vier op zes. Nieuwkomer Petrov had een voet in drie van de Lierse goals.

RWDM zorgde voor de eerste dreiging via Terki en Yagan, maar keeper Brughmans en de paal stonden in de weg. Op het kwartier gingen de bezoekers achteraan aan het klungelen: na balverlies van Le Joncour haakte Libert Petrov in de zestien. Allach zette de penalty feilloos om. Wat later verdubbelde Straetman de score.

De thuisploeg leek op rozen te zitten, maar dat was buiten Ivan Yagan gerekend. Met een goed schot en een rake kopstoot hing de ex-speler van Lierse de bordjes in evenwicht. RWDM leek vervolgens door te gaan duwen, maar uiteindelijk was het toch Lierse dat met de volle buit ging lopen. Invaller Samyn maakte er bij zijn eerste baltoets 3-2 van en Gilis maakte het helemaal af. Telkens was Petrov aangever.

Lierse: Brughmans, Van Genechten, Van der Veken, Santermans, Cauwenbergh, Janssen, Bitsindou, Straetman (66’ Samyn), Gilis (88’ Osei-Berkoe), Allach (90’ Smolders), Petrov.

RWDM: Sadin, Libert, Ruyssen, Le Joncour, Boujouh (81’ Lavie), Rommens, Dequevy (67’ Nzuzi), Terki, Nangis (72’ Walbrecq), Bangoura, Yagan.

Doelpunten: 16’ Allach (1-0, strafschop), 27’ Straetman (2-0), 36’ en 57’ Yagan (2-1 en 2-2), 67’ Samyn (3-2), 85’ Gilis (4-2).

Geel: Bitsindou, Petrov, Gilis, Osei-Berkoe.