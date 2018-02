Lierse in zwaar weer: overname of failliet Kristof De Cnodder

22 februari 2018

06u00 91 Lierse Het ziet er alsmaar slechter uit voor tweedeklasser Lierse. De jeugdtrainers stellen de club in gebreke omdat ze al een heel seizoen niet werden betaald. Vanaf maandag stóppen de betrokken trainers er zelfs mee. Ook bij de A-kern en bij het personeel zijn er betalingsachterstallen. "Op deze manier lijkt een licentie in eerste zit onmogelijk te worden", zegt Dirk Devos van vakbond Sporta.

Het is een publiek geheim dat het financieel niet bepaald snor zit bij Lierse. Een maand geleden toonden de spelers van de A-kern nog hun ongenoegen omtrent de consequente laattijdige betalingen waarmee ze werden geconfronteerd. Het bestuur maakte de belofte om voortaan ten laatste de vijftiende van elke maand de lonen van de maand voordien over te schrijven. Deze maand gebeurden de betalingen de negentiende... Verder zijn er spelers die nog altijd tekengeld van afgelopen zomer en hun 'dertiende maand' te goed hebben.

Maar de spelers in de A-kern hebben alvast minder te klagen dan hun collega's in de B-kern en de mensen bij de clubadministratie. Daar zijn er die intussen al een paar maanden op hun centen wachten. En wat dan te zeggen van Lierses jeugdtrainers? Die mensen zagen sinds vorige zomer nog geen euro vergoeding. Omdat een eerdere, beperkte stakingsactie niets opleverde haalden de jeugdcoaches nu vakbond Sporta er bij.

Vandaag of morgen zal er vanuit de jeugdafdeling een flink aantal ingebrekestellingen worden verstuurd. En zowaar nog straffer: de trainers spraken onderling af om er na dit weekend zelfs volledig mee te stoppen. Vanuit het oogpunt van betrokkenen is dat perfect te begrijpen, ook al staan er voor de elitejeugd straks nog zeven wedstrijden op het programma. Voor de ooit zo roemrijke Lierse jeugd - die de voorbije twee decennia nog grote namen als Carl Hoefkens, Bob Peeters, Matz Sels en Romelu Lukaku afleverde - is deze wending anderzijds wel een serieuze blamage. Intussen worden de beste jongeren volop weggeplukt door andere teams, vooral Antwerp ligt op de loer.

Rijst de vraag of Lierse tegen deze achtergrond over een maand wel een nieuwe proflicentie kan halen. "Een licentie in eerste zit zou niet logisch zijn", meent Dirk Devos, die namens Sporta de belangen van de profs en jeugdtrainers behartigt. "De continuïteit van de club kan op dit moment niet worden gegarandeerd en dat zou volgens de reglementen gevolgen móeten hebben. Maar er is natuurlijk ook nog een tweede zittijd. Misschien kan Lierse tegen die tijd zijn zaken op orde krijgen. Mijn gevoel is dat alle hoop daarvoor is gesteld op een overname. Daar schermt het bestuur toch altijd mee."

De goede verstaander kan tussen de lijnen lezen dat het onder de huidige eigenaar Maged Samy wellicht niet meer goed zal komen. Het doet denken aan de situatie van Lierse halfweg 2007. Toen stond het water ook aan de lippen, tot... Samy de boel overnam. Sindsdien pompte de Egyptenaar meer dan vijftig miljoen euro in de club. De schulden aan Samy en zijn bedrijf Wadi Degla werden later grotendeels omgezet in aandelen, maar nu lijkt de geldbron opgedroogd en oogt de toestand opnieuw precair.

Dé vraag lijkt nu of er eerst een overname zal komen, dan wel een faillissement. De voorbije maanden meldden zich kandidaat-overnemers uit landen als Kazachstan, Libanon en Griekenland. Recent toonde ook de excentrieke Nederlandse Iraniër Salar Azimi - bekend van tv-programma The Sky is the Limit - interesse. Maar tot een concreet akkoord met één van de betrokken partijen kwam het vooralsnog niet. Intussen tikken de klokken op de Lierse Zimmertoren ongenadig verder.