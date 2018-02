Lierse-iconen niet mals voor Maged Samy: "Ongelofelijk slecht beleid. De traditie is helemaal weg" Wouter Devynck

23 februari 2018

12u30 24 Lierse Donkere wolken pakken zich samen boven Het Lisp. Lierse, club uit 1B, kampt met financiële problemen en het gaat zelfs zo ver dat de jeugdtrainers dreigen met een staking wegens betalingsachterstallen. De vroeger o zo geprezen jeugdwerking van de Pallieters is zo aan het afglijden en dat zien enkele ex-(jeugd)spelers met lede ogen aan. Wij staken ons licht op bij Eric Van Meir, Bob Peeters, Jan Ceulemans en Jurgen Cavens.

Van Meir: "Ongelooflijk slecht beleid onder Maged Samy"

"Over vijf jaar zie ik Lierse kampioen van België worden en zo de Champions League spelen." Aldus sprak Maged Samy bij zijn aankomst in 2007. Meer dan tien jaar later staat Lierse op de rand van een faillissement. Tot grote spijt van club-icoon Eric Van Meir (49).

Niet dat het zijn feest zal vergallen, maar aan de vooravond van je vijftigste verjaardag is er leuker nieuws dan het nakende faillissement van de club die je zo nauw aan het hart ligt. Van Meir werd in maart van vorig jaar nog ontslagen als hoofdtrainer. "Een persoonlijk dieptepunt", vertelt hij. "En het is nadien alleen maar erger geworden. Terug naar af. Toen de club in 2007 ook al na finan­ciële problemen werd overgenomen door Maged Samy, zijn er heel veel beloftes gemaakt. Die beloftes waren dromen. Champions League halen binnen de vijf jaar... Tien jaar na de overname staan we even ver. Opnieuw geen geld meer voorhanden. Terwijl er in die periode toch 50 miljoen euro is geïnvesteerd."

Dan is er voor Van Meir maar één conclusie mogelijk. "Dat er een ongelooflijk slecht beleid is geweest. Veel te veel geld uitgegeven aan dingen waar geen geld moest aan worden uitgegeven. Als voorzitter heeft Samy altijd zelf de touwtjes in handen genomen en genoeg van bestuur- en beleidsmensen gewisseld. En hoeveel sportief directeurs en trainers zijn er niet geweest? Dát is de rode draad in het verhaal. Het is niet altijd de juiste beslissing om van trainer te wisselen. Er zijn genoeg mensen die van goede wil waren en hun nek hebben uitgestoken. Zoals Stanley Menzo, zoals ik, maar uiteindelijk ben ik ook geslachtofferd geweest. Het is heel moeilijk om iets op te bouwen als je elke dag verandert van zwart naar wit en dan opnieuw van wit naar zwart. Dat is het grillige karakter van de voorzitter. Het geduld was er ook niet. Toen hij bepaalde doelstellingen niet haalde, begon hij te panikeren."

Terwijl paniek pas nu op zijn plaats is. "Wat nu gebeurt, is zo jammer voor een ploeg die ‘Passie & Traditie’ als leuze heeft. De traditie is helemaal weg. De passie is er nog wel bij de mensen die er nog zitten, maar er zit te veel macht bij één persoon die alles wil bepalen. En dat is een groot probleem."

Hoe het nu verder moet, weet ook Van Meir niet goed. "De vraag is wat het beste zou zijn. Het faillissement? Met Beerschot en KV Mechelen heb je toch twee voorbeelden van clubs die daar na een weliswaar lange periode toch ­beter zijn van geworden. Of een overname? Dan hoop ik op een Belgische investeerder die van Lierse weer een serieuze kandidaat kan maken om in 1A te spelen. Ik vrees dat je met buitenlandse investeerders opnieuw in dezelfde situatie zal komen. En als ze mij nodig hebben, wil ik gerust in het verhaal meestappen. Op die voorwaarde dat het in een professionele structuur moet zijn, anders hoeft het voor mij niet."

Bob Peeters: "Vanaf nul beginnen"

Bob Peeters is intussen aan de slag als coach van Westerlo, maar zijn hart is nog steeds geel-zwart gekleurd. "Dit doet pijn", zucht Peeters. ‘Het is niet aan mij om te oordelen over de situatie waarin de club zich op dit moment bevindt, ik ken niet alle ins en outs, maar voor de supporters van Lierse is dit een drama. Het is de achterban die de club groot gemaakt heeft en zij zijn nu het grootste slachtoffer." Peeters zegt dat Lierse gaandeweg zijn identiteit kwijtgeraakt is. "De jeugdwerking van Lierse stond altijd heel hoog aangeschreven en de grootste talenten konden ook altijd doorstromen richting A-kern", vervolgt Peeters, die in 144 wedstrijden 33 goals maakte voor ‘Lierke Plezierke’. "Het is heel jammer dat die identiteit die Lierse zo kenmerkte doorheen de jaren sterk veranderd is." Als het van de fans afhangt dan keert Lierse het liefst van al terug naar de basis, ook al betekent dat (voorlopig) het einde als profclub. "Ik lees dat de club nu bezig is met een aantal kandidaatovernemers, maar ik weet niet of de fans daarop zitten te wachten. Ik denk dat zij liever vanaf nul zouden beginnen, naar het voorbeeld van KV Mechelen en Beerschot een aantal jaren geleden. Vanaf nul beginnen, maar wel met de waarden die Lierse destijds groot gemaakt hebben."

Jan Ceulemans: "Clubliefde stopt ergens"

Ook voor Jan Ceulemans, icoon van Club Brugge, maar zijn carrière succesvol gestart bij Lierse, was het schrikken toen hij het nieuws over de financiële problemen van Lierse vernam. "Natuurlijk doet het me iets, maar ik val niet uit de lucht. Niemand, denk ik. Maged Samy krijgt nu wel alles op zijn nek geschoven, maar wie eerlijk is, mag toch ook niet vergeten dat als hij er niet was geweest, het verhaal Lierse tien jaar geleden al afgelopen was geweest. Hij heeft de club gered, maar heeft het daarna te groot gezien. Kampioen spelen... Champions League... Hij had beter geprobeerd een goede eersteklasser uit te bouwen, die elk jaar uit de degradatiezone blijft en af en toe thuis eens stunt tegen Anderlecht en Club Brugge. Waar veel ploegen van dromen. Maar die grote ambitie is mislukt. En nu willen ze zelfs gaan staken bij de jeugdploegen. Als dat geen teken is dat het serieus misloopt. Ik snap dat ook wel. Als je als trainer drie, vier keer in de week training moet geven plus nog eens een wedstrijd in het weekend, en je wordt daar niet voor betaald. Clubliefde is mooi, maar stopt ook ergens. Bovendien weten ze nu al dat het volgend jaar opnieuw 1B wordt. En dan kom je in zo’n situatie terecht. Een situatie die echt niet gezond is."

Jurgen Cavens: "Dezelfde fout als tien jaar geleden"

Jurgen Cavens maakte deel uit van de succesvolle generatie van eigen jeugdspelers die in 1997 de titel veroverden. Dat de jeugdwerking nu zo afglijdt, doet hem dan ook extra pijn. "Als je de club laat leiden door één persoon, voor wie het financiële het belangrijkste is, dan kan zoiets gebeuren", aldus Cavens. "Ach, eigenlijk is er gewoon dezelfde fout gemaakt als tien jaar geleden. Maged Samy is ook maar een mens, dus de kritiek zal wel aangekomen zijn. Alleen moet je wel zorgen dat als je een club wil overlaten, alles op punt staat. En dat is duidelijk niet het geval. Het is pijnlijk om horen. Vooral omdat de jeugdwerking al langer aan het afglijden is. Het viel me al op dat Lierse in de jeugdreeksen telkens laag gerangschikt stond, terwijl wij vroeger altijd meedraaiden aan de top. Wat nu gebeurt, is heel erg voor de mensen die daar dag in, dag uit mee bezig zijn. En de fans laten het ook afweten." Een faillissement zou Cavens niet eens een slechte zaak lijken. "Ik heb zelf nog meegespeeld bij Beerschot-Wilrijk in eerste provinciale. Als je ziet waar ze nu staan, kan het heel snel keren. Het zou ook een ideale manier zijn om opnieuw een ploeg te bouwen met spelers van onder de kerktoren. Een nieuwe Belgische investeerder zou ook iets kunnen zijn. Maar dat er iets moét gebeuren, is duidelijk."