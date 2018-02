Deze Rode Duivels kwamen uit de jeugd van Lierse Niels Poissonnier & Dieter Peeters

22 februari 2018

06u30 1 Lierse Het einde van een befaamde jeugdwerking dreigt. Decennia lang was SK Lierse toonaangevend. Verschillende Rode Duivels doorliepen er de jeugdreeksen en maakten hun debuut op het Lisp - zeker in de gouden periode van Lierse, eind jaren negentig. Een overzicht.

Jan Ceulemans (1964-1978, 110 wedstrijden - 39 goals)

Op zijn zevende tekende hij zijn eerste aansluitingskaart. Tien jaar later debuteerde hij al in de eerste ploeg van Lierse. Al snel volgde een bekerfinale tegen Anderlecht ('76) en een Europees avontuur. Ceulemans scoorde er het enige doelpunt tegen Hajduk Split. Iets wat ook bondscoach Guy Thys niet was ontgaan - een selectie voor de Rode Duivels was zijn deel. Na een vierde plek met Lierse in '78 verliet Ceulemans de club. Met zijn overstap naar Club Brugge was een transfersom gemoeid van 9 miljoen Belgische frank. Zo'n 225.000 euro dus.

Dany Verlinden (1975-1988, 149 wedstrijden)

Boegbeeld van Club Brugge - waar hij het grootste deel van zijn carrière speelde - maar wel degelijk groot geworden bij Lierse. Werd in 1975 opgemerkt bij Ourodenberg Sport. Zou uiteindelijk 13 jaar bij Lierse doorbrengen. Eerst in de jeugd, tot 1980, nadien in de A-kern. Verlinden keepte er 149 duels, waarna hij zijn carrière voortzette bij Club. 't Was dáár dat hij Rode Duivel werd (15 selecties, 1 cap) en het Europese record vestigde van 1.390 minuten zonder tegendoelpunt. Was lange tijd ook de oudste speler in de Champions League, met 40 jaar en 116 dagen.

David Brocken (1979-1999, 240 wedstrijden - 17 goals)

Exact twintig jaar vertoefde hij er. Van zijn achtste tot achtentwintigste. Die rechterflank was van hem. Nooit was Brocken elders succesvoller dan bij Lierse. Niet bij Anderlecht, niet bij Standard en niet bij Lommel. Werd 6 keer opgeroepen voor de Rode Duivels, verzamelde twee caps - goed voor 134 minuten. Opvallend: speelde in 2003-2004 voor eersteprovincialer VV Schoten toen hij een transfer versierde naar Vålerenga IF, een topclub uit Noorwegen.

Frank Dauwen (1981-1990, 99 wedstrijden - 6 goals)

Debuteerde in 1985 op het Lisp en... degradeerde meteen naar tweede klasse. Bleef de club evenwel trouw. Werd in '88-'89 zelfs verkozen tot meest verdienstelijke speler. Ging een seizoen later (1990) in op de roep van AA Gent, waar hij maar liefst tien jaar speelde en het tot Rode Duivel schopte. Maakte zijn debuut als international in Tsjechoslovakije. Werd uiteindelijk 9 keer geselecteerd, waarvan hij 5 keer mocht meespelen. Sloot zijn carrière af bij Westerlo.

Bob Peeters (1982-1997, 2006-2008, 144 wedstrijden - 33 goals)



Op zijn achtste weggeplukt bij Ternesse VV Wommelgem. Mocht in '92 onder toenmalig coach Herman Helleputte debuteren in de eerste ploeg, maar 't was pas onder Eric Gerets dat hij ontplofte. Aan de zijde van Huysmans. Vertrok na de landstitel (gratis) naar Roda. Het staat in schril contrast met zijn tweede passage (2006-2008), waarin de targetspits niet vaak aan spelen toekwam en degradeerde naar tweede klasse. Peeters besloot het daaropvolgende seizoen om te stoppen, na aanhoudend blessureleed.

Karel Snoeckx (1984-1997, 1999-2003, 2006, 264 wedstrijden - 15 goals)

Niet één, maar twee keer keerde hij terug naar het vertrouwde nest. Was door de jaren heen een boegbeeld van Lierse. Schopte het in 1996 verrassend tot international. Mocht in zijn eerste (en enige) oefeninterland, thuis tegen het Italië van Zola, Del Piero en Ravenelli 27 minuten voor affluiten invallen. Verving die avond Nico Van Kerckhoven, die ook debuteerde.

Dirk Huysmans (1988-1997, 1998-2000, 170 wedstrijden - 41 goals)

Speelde langer in de jeugd van Rochus Deurne, maar het was wel degelijk via de jeugd van Lierse dat hij het tot profvoetballer schopte. Was amper zestien toen hij debuteerde. Koos na de titel voor Standard, maar kwam bedrogen uit. Kreeg amper een kans van de toenmalige coach, Aad de Mos. Keerde dan maar meteen terug naar Lierse. Verzamelde in totaal 2 selecties voor de Rode Duivels, goed voor 32 minuten.

Stein Huysegems (1990-2003, 2011-2012, 135 wedstrijden - 33 goals)

Lokte de ene scout na de andere naar Lierse. Debuteerde op zijn zeventiende ('98-'99) al in eerste klasse en bewees direct hoe efficiënt hij wel was. Koos in de zomer van 2003 voor AZ, waarna avonturen bij Feyenoord, Twente, Genk en Roda JC volgden. In 2011 keerde Huysegems (even) terug naar het vertrouwde nest, maar een onverdeeld succes werd dat niet. De 14-voudige Rode Duivel besloot daarom om een jaar later naar Australië te trekken, bij Wellington FC. Tegenwoordig speelt de spits bij Berlaar-Heikant en is hij postbode.

Jurgen Cavens (1990-2001, 2008-2012, 226 wedstrijden - 76 goals)

Geen jeugdproduct van Lierse dat meer scoorde. Cavens maakte in zijn eerste periode 31 goals en deed er daar vanaf 2008 nog 45 bij. Pakte zowel in eerste als in tweede klasse (als aanvoerder) de titel met Lierse, en won daarnaast ook nog eens de Beker van België - waarin hij twee keer scoorde tegen Standard - en de Supercup. Is volgens Hoefkens het grootste talent waarmee hij samenspeelde. "Die gast was zó getalenteerd: sterk, snel, toptechniek, in de voeten, in de diepte, een goede laatste pass, doelpunten maken..." Nog dit: scoorde één keer voor de Rode Duivels in vijf interlands.

Carl Hoefkens (1991-2001, 2013-2014, 150 wedstrijden - 1 goal)

Was een pannelat toen hij in 1996 in de eerste ploeg kwam - in niets te vergelijken met zijn indrukwekkende torso dezer dagen. Maakte deel uit van de kampioenenploeg en won de beker. Mocht zich op zijn 21ste al Rode Duivel noemen. Zou uiteindelijk 29 selecties versieren en 22 interlands versieren. Mét één doelpunt, in de 3-3 tegen Turkije. Besliste na succesvolle periodes in Engeland (bij Stoke City en West Brom) en later bij Club Brugge om nog eens terug te keren naar Lierse. 't Was zijn gewezen ploegmaat en toenmalig coach Stanley Menzo die hem had overtuigd. Mocht u het zich afvragen: Hoefkens is dezer dagen talentscout bij Knokke.

Matz Sels (1999-2014, 32 wedstrijden)

De laatste en huidige Rode Duivel uit dit straf lijstje. Sels is een echt Lierse-product. Sloot zich op zijn zevende al aan bij de club en stond in totaal 32 keer onder de lat bij de eerste ploeg. Kwam in 2013 na een discussie over de verlenging van zijn contract niet meer aan spelen toe en verkaste in de winter van '13-'14 naar AA Gent voor amper 150.000 euro. Won het seizoen daarop de titel en schopte het nadien ook tot de nationale ploeg. Zit intussen aan 11 selecties, maar kwam door de concurrentie van Courtois en Mignolet nog nooit in actie. Versierde in de zomer van 2016 een transfer naar het Engelse Newcastle, maar belandde daar al snel op de bank. Komt dit seizoen op huurbasis uit voor Anderlecht.

Ook deze Rode Duivels speelden in de jeugd van Lierse

Romelu en Jordan Lukaku (2004-2006)

De buitenbeentjes in dit overzicht. Na amper twee jaar in de jeugd van Lierse werden de broertjes Lukaku weggeplukt door Anderlecht. Romelu was toen nog maar dertien, Jordan net twaalf. Romelu stak er evenwel zó bovenuit, letterlijk en figuurlijk, dat Lierse hem niet langer kón houden.

En voorts:

Ives Serneels (bondscoach Red Flames), Stef Wils (Haladás, Hongarije), Thomas Wils (Lierse), Yoni Buyens (Lierse), Seth De Witte (KV Mechelen), Ahmed El Messaoudi (KV Mechelen), Geoffrey Hairemans (Antwerp), Manuel Benson (Genk), Julien Vercauteren (Union SG), ...