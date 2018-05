Lierse vraagt faillissement aan: doorstart in amateurreeksen wordt nu heel moeilijk en ook kans dat er nog gespeeld wordt in play-off 2 is klein KDC

09 mei 2018

Lierse SK heeft vandaag het faillissement aangevraagd. Dat melden de advocaten van de club. Nadat kandididaat-overnemer David Nakhid afgelopen weekend afhaakte, werden er geen nieuwe investeerders gevonden. Wanneer de handelsrechtbank het faillissement bevestigt, wordt er een curator aangesteld die de schuldeisers van de Koninklijke Lierse Sportkring CVBA zoveel mogelijk tegemoet zal komen. Daarvoor komt het stadion niét in aanmerking. Het Lisp is eigendom van een aparte nv die het faillissement nog niet heeft aangevraagd.

"Het bestuur heeft tot vandaag naar een oplossing gezocht, maar heeft die niet gevonden", klinkt het. "Lierse wil de spelers en supporters bedanken voor hun constructieve ingesteldheid en is ook dankbaar voor alle steunbetuigingen van de jongste dagen. Alle salarissen zullen uitbetaald worden. Als gevolg van van het faillissement van Lierse gaat ook de jeugdwerking in vereffening."

CEO Jan Van Elst stelt dat een doorstart van het stamnummer 30 in de amateurreeksen nu wellicht niet meer mogelijk is. Daarop hoopte Lierse nog, nadat het maandag voor het Arbitragehof voor de Sport (BAS) te horen had gekregen dat het definitief geen proflicentie krijgt. Ook de kans dat er dit seizoen in play-off 2 A nog verder gespeeld wordt, acht Van Elst klein. Lierse zou vrijdag thuis Waasland-Beveren ontvangen.