Lierse voert donderdagavond belangrijkste pleidooien uit zijn recente geschiedenis Redactie

02 mei 2018

14u27

Bron: Belga 1 Belgisch Voetbal SK Lierse verdedigt donderdagavond (17u30) in Brussel haar opgelapte licentiedossier voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). De drie aangeduide arbitragerechters beslissen niet alleen over het verlengd verblijf van de Pallieters in de Proximus League (1B), maar bij uitbreiding ook over de toekomst van de geel-zwarte traditieclub. Met David Nakhid streek er een nieuwe mecenas neer op het Lisp, maar de overname van SK Lierse gaat alleen door als de club via het BAS een proflicentie krijgt.

Vorige week donderdag meldde Lierse eindelijk witte rook. Omstreeks middernacht bevestigden de Pallieters dat er een overnemer was gevonden. De Trinidadaan David Nakhid neemt "Lierke Plezierke" over van de Egyptische zakenman Maged Samy en zijn holding Wadi Degla, die na tien jaar de stekker uit Lierse trok. Zijn ambitie om van het stamnummer 30 een winstgevende eersteklasser te maken, kon hij nooit verwezenlijken.

Hoewel Lierse na moeilijke onderhandelingen een diepe zucht van opluchting slaakte, was er nog geen reden tot feesten. De 53-jarige Nakhid is immers niet van plan te investeren in een amateurclub en laat de overname volledig afhangen van het vonnis van het BAS. Dat beroepsorgaan zal zich donderdagavond (17u30) buigen over het vernieuwde licentiedossier van de Pallieters, nadat de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) de initiële aanvraag naar de prullenbak had verwezen. Een uitspraak wordt verwacht op woensdag 9 mei.

De Licentiecommissie kon ook niet anders dan Lierse begin april slecht nieuws te bezorgen. Overlater Maged Samy stond borg voor kortetermijnschulden, maar was niet zinnens nog lang veel geld te spenderen op het Lisp. Zo bleven heel wat schulden onbetaald en vooral: de continuïteit van de club kon niet gegarandeerd worden. Nakhid brengt ongetwijfeld vers kapitaal mee naar Lier, maar daarmee is de kous nog niet af. Het BAS zal onder meer ook de herkomst van dat geld moeten onderzoeken. Nakhid zal donderdagavond in elk geval zelf naar het BOIC-gebouw, waar het BAS zetelt, afzakken om er zijn plannen met SK Lierse aan de arbiters van het BAS uit de doeken te doen.

De voorbije week stelde Lierse alles in het werk om het licentiedossier rond te krijgen. Woensdagavond moeten alle stukken immers overgemaakt zijn aan het BAS. Die deadline werd nog heel krap, vooral omdat Nakhid en Samy het niet eens raakten over de overname. De Trinidadaan had op minstens een dag extra gerekend, waardoor er hem nog een race tegen de klok wachtte. Wat de precieze plannen zijn van Nakhid is niet helemaal duidelijk. Die doet hij pas uit de doeken zodra er groen licht komt voor een verlengd verblijf in de Proximus League. Lierse dreigt wellicht op te houden met bestaan zonder licentie.

Dat alles moet wijken voor de 1B-licentie bleek afgelopen weekend nog maar eens. Met tegenzin namen de Pallieters afscheid van assistent-trainer Will Still. De Licentiecommissie zette immers vraagtekens achter zijn positie. Lierse wilde geen risico's nemen en beëindigde de samenwerking met Still, die niet over de geschikte diploma's beschikte om hoofdtrainer te zijn.

Het licentiedossier voorstellen aan het BAS is een ding, maar ook reeksgenoot Tubeke mengt zich in de debatten. De Waals-Brabanders konden zich sportief niet verzekeren van het behoud en komen tussen als belanghebbende partij. Indien Lierse immers geen licentie krijgt, blijft Tubeke voor de groene tafel nog minstens een seizoen langer in 1B. Ook voor 'Le Sang et Or' zijn het dus bange dagen.

Het verdict van het BAS, dat niet meer vatbaar is voor beroep, wordt op 9 mei verwacht.