Lierse verslaat Cercle Brugge en pakt 6 op 6 Redactie

22u54

Bron: Belga 0 GMAX AGENCY Doelpuntenmaker Frédéric Frans viert de zege met enkele ploegmaats. Belgisch Voetbal SK Lierse heeft de openingswedstrijd van de zestiende speeldag in de Proximus League (1B) tegen Cercle Brugge gewonnen met 1-0. Frédéric Frans (70.) scoorde op het Lisp in een kansarme wedstrijd het enige doelpunt.



Na twee speeldagen in de terugronde in 1B behoudt Lierse het maximum van de punten. Cercle Brugge staat voorlopig met 3 op 6 op de tweede plaats.

Morgen gaat Westerlo in Roeselare na een 2 op 21 op zoek naar zijn eerste driepunter sinds 30 september. Eersteperiodekampioen Beerschot-Wilrijk wil na de 4-0-pandoering tegen Cercle Brugge de rug rechten tegen Oud-Heverlee Leuven. Zondag staat Union-Tubeke op het programma.

GMAX AGENCY

GMAX AGENCY Will Still.

BELGA