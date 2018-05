Lierse trekt met de moed der wanhoop naar het BAS: "Desnoods gaan we door tot het bittere eind" Kristof De Cnodder

07 mei 2018

15u58 562 Belgisch Voetbal Het ziet er weliswaar naar uit dat het ‘game over’ is voor Lierse, toch trekt de club -m et de moed der wanhoop- nog naar de zitting van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), die om 17u plaatsvindt.

Op de zitting van het BAS wordt een persoonlijke advocaat van Maged Samy verwacht, al weet de Belgische Lierse-top niet meteen wat die man nog gaat vertellen. In de wandelgangen doet wel het gerucht de ronde als zou Wadi Degla dan toch nog van plan zijn te investeren in de club en verder te willen met de Pallieters, alleen is die vermeende beslissing, in principe, te laat genomen: de deadline was 5 uur deze ochtend. Sportief manager Roel Rymen blijft alvast strijdvaardig: "We gaan desnoods door tot het bittere eind."

De spelers van de A-kern werden normaal vandaag om 9 uur op de club verwacht voor de training, maar kregen vannacht de melding dat ze zich pas een uur later moeten melden. Op het programma stond geen oefenstonde, maar een gesprek met het bestuur. Na dat onderhoud kwamen de spelers druppelsgewijs naar buiten, met de inhoud van hun lockers. Zij kregen applaus van een tiental fans dat was komen opdagen. Bevestigd werd het nieuws nog niet, maar alles wijst er op dat de stekker er wordt uitgetrokken.

De Pallieters moesten tegen 5 uur vanochtend hun definitieve licentiedossier insturen naar het BAS, maar volgens onze informatie is dat niet in orde geraakt. Te elfder ure waren er alsnog problemen opgetreden tussen kandidaat-overnemer David Nakhid en verkoper Maged Samy, waardoor de zo noodzakelijke deal zou zijn opgeblazen. Hoe het nu verder moet met de club is voorlopig onduidelijk. Mogelijk komt er een doorstart in de amateurreeksen, maar even goed houdt Lierse na 112 jaar gewoon op te bestaan.