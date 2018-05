Lierse nieuw uitstel geweigerd: club hoopt nu doorstart te maken in eerste of tweede amateur Kristof De Cnodder

07 mei 2018

15u58 673 Belgisch Voetbal Game over voor Lierse als profclub. Voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) vroeg de club opnieuw om uitstel, maar dat kreeg het niet. Het definitieve doodsvonnis volgt wellicht morgen. CEO Jan Van Elst hoopt op een doorstart in eerste of tweede amateur.

Positief voor Lierse was dat er op de zitting voor het BAS een advocaat van Maged Samy aanwezig was, wat erop duidt dat Wadi Degla toch nog een deel van de bondsschulden zou willen aflossen om zo het Lierse stamnummer te behouden en een doorstart te kunnen maken in de eerste of tweede amateurreeks. De komende dagen gaat Wadi Degla dit verder bekijken. Van Elst gaf na de zitting toe dat het dossier niet volledig was en hij dus weinig tot geen hoop had op een goeie afloop wat betreft het profverhaal in 1B. De definitieve uitspraak van het BAS volgt wellicht morgen. Dan staat er ook Moeskroen - Lierse in play-off 2 op het programma - wedstrijd die wel gewoon gespeeld wordt.

De spelers van de A-kern werden normaal vandaag om 9 uur op de club verwacht voor de training, maar kregen vannacht de melding dat ze zich pas een uur later moeten melden. Op het programma stond geen oefenstonde, maar een gesprek met het bestuur. Na dat onderhoud kwamen de spelers druppelsgewijs naar buiten, met de inhoud van hun lockers. Zij kregen applaus van een tiental fans dat was komen opdagen. Bevestigd werd het nieuws nog niet, maar alles wijst er op dat de stekker er wordt uitgetrokken.

De Pallieters moesten tegen 5 uur vanochtend hun definitieve licentiedossier insturen naar het BAS, maar volgens onze informatie is dat niet in orde geraakt. Te elfder ure waren er alsnog problemen opgetreden tussen kandidaat-overnemer David Nakhid en verkoper Maged Samy, waardoor de zo noodzakelijke deal zou zijn opgeblazen. Mogelijk komt er nu dus een doorstart in de amateurreeksen, in het andere geval houdt Lierse na 112 jaar gewoon op te bestaan.