Lierse mag kansen op promotie zo goed als opbergen na 0-1-verlies tegen OH Leuven Redactie

11 februari 2018

18u46

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal OH Leuven heeft tijdens de 26e speeldag in de Proximus League de volle buit gepakt bij Lierse (0-1). De Leuvense topschutter, Esteban Casagolda, legde op slag van rust met zijn tiende competitietreffer van het seizoen de wedstrijd in zijn definitieve plooi. Voor Lierse is de eerste thuisnederlaag van het seizoen dramatisch in de strijd om de tweede periodetitel.

Lierse kon een zaakje doen tegen Leuven, voor wie de partij geen belang meer had. Koploper in de tweede periode, Cercle Brugge, liet zaterdag immers punten liggen in haar thuiswedstrijd tegen Tubeke (0-0). Maar Lierse kwam nooit in de wedstrijd tegen Leuven. De bezoekers klommen na 41 minuten op voorsprong, toen Aguemon voor doel scherpschutter Casagolda vond. Die trof raak: 0-1. De spits blesseerde zich bij zijn treffer en bleef tijdens de rust in de kleedkamers, maar dat deerde Leuven niet. Het hield Lierse ook na rust af en pakte de volle buit op het Lisp.

Met nog twee wedstrijden voor de boeg in de tweede periode telt Cercle Brugge (25 ptn) nu vier punten voorsprong op Lierse (21). Alle overige teams zijn uitgeschakeld in de strijd om de eerste plaats. In de stand van de reguliere competitie staat sinds zaterdag ook vast welke vier teams de play-downs moeten afwerken. Dat zijn Roeselare, Union, Westerlo en Tubeke.

Beerschot Wilrijk won de eerste periode. De twee periodekampioenen nemen het in maart in een heen- en terugwedstrijd tegen elkaar op in een rechtstreeks duel voor promotie naar de Jupiler Pro League.