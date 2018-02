Lierse mag hoop op promotie opbergen na verlies tegen Roeselare Redactie

16 februari 2018

23u12

Bron: Belga 2

Om nog een kans te maken op de tweede periodetitel in de Proximus League (1B) moest SK Lierse vanavond de drie punten pakken tegen Roeselare. Dat lukte niet. Integendeel, Roeselare ging met de overwinning lopen met een winnende treffer in de 93ste minuut. De Pallieters moeten nog minstens een jaartje wachten op promotie, terwijl leider Cercle Brugge enkel nog bijgehaald kan worden door OHL.

Morgen kan Cercle Brugge de tweede periodetitel helemaal veiligstellen. Groen-zwart moet daarvoor wel minstens gelijkspelen op bezoek bij Union in het Koning Boudewijnstadion. OH Leuven, dat op 6 punten staat met nog twee wedstrijden te gaan, ontvangt met Beerschot Wilrijk de eersteperiodekampioen. Met de kelderkraker tussen Westerlo en Tubeke wordt de 27e speeldag in de Proximus League (1B) zondag afgesloten.