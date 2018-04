Lierse legt verrassend OHL over de knie, deugddoende zege voor gedreven Pallieters Herman Meersseman

07 april 2018

22u00

Bron: Eigen berichtgeving 2 Belgisch Voetbal Lierse is niet dood, althans als het van de spelers en de fans – er waren er zo’n 350 mee afgereisd naar Leuven - afhangt. De bezoekers speelden met een groot hart en wonnen na fraaie goals van Laurent en Yagan. Verder dan een tegentreffer van Kostovski kwam OHL, dat pas na de rust op niveau acteerde, niet meer.

OHL, dat na het 2-2-gelijkspel vorige week in Waregem zowaar over ambities sprak in play-off 2, mag die weer opbrengen. Net zoals al te dikwijls in de reguliere competitie, zat er ook nu weer te veel afval in het samenspel om een rol van betekenis te kunnen spelen in deze nacompetitie.

Zowel bij OHL als blij Lierse ontbraken enkele basisspelers door blessures. Bij de bezoekers ook geen spoor van Elgabas en Weuts, die vorige week tegen Moeskroen nog aan de aftrap kwamen maar die na een onderling robbertje tijdens de laatste training disciplinair geschorst werden. Bij OHL had Nigel Pearson zijn team op vier plaatsen gewijzigd. Mertens, Hubert, Dequevy en de van blessure teruggekeerde Casagolda namen de plaats in geput uit van Libert, Persoons, Aguémon en Diédhiou.

De thuisploeg startte het best. Binnen de twee minuten knalde Storm na een mooie actie naast en liet Maertens, vrij voor Rakovsky, een inlegger onbenut. Lierse herstelde al vlug het evenwicht, eiste het meeste balbezit op maar echte kansen bleven uit. Tot Laurent vanop 20 meter vrij mocht uithalen en de bal heerlijk in de hoek deponeerde: 0-1. Een zwoegend en al te veel balverlies lijdend OHL kon hooguit nog een paar keer dreigen, maar een enthousiast Lierse, dat in de eerste helft zes hoekschoppen afdwong tegenover één voor OHL, kwam dichter bij de 0-2 dan OHL bij de gelijkmaker.

Na de rust zette OHL meer druk naar voren en kwam het enkele keren dreigen. Aan de overzijde mikte Badibanga op de counter voorlangs. Nigel Pearson bracht met Kostovski , Vekemans en Aguémon drie extra aanvallers in, maar het was Lierse dat op de counter scoorde via Yagan, na een steal van Buyens: 0-2.

Met een goal van Kostovski - zijn derde in drie recente invalsbeurten – op aangeven van Storm kwam OHL meteen opnieuw in de wedstrijd. De thuisploeg pakte uit met een stevig slotoffensief. Aguemon, Storm en Kostovski kwamen nog dicht bij de gelijkmaker, maar een onverzettelijk Lierse verdedigde zijn voorsprong met een groot hart. Fans en spelers genoten van de overwinning die duidelijk ontzettend veel deugd deed in deze barre tijden voor de noodlijdende traditieclub.

