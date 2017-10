Lierse kan ook zonder Fred Vanderbiest niet winnen van hekkensluiter Tubeke, Roeselare klopt Union MH

Bron: Belga 0 BELGA Hoofd naar beneden bij Dodo Elgabas: Lierse kon ook tegen Tubeke niet winnen Belgisch Voetbal In de Proximus League is Lierse vandaag niet verder dan een 1-1 gelijkspel geraakt tegen hekkensluiter Tubeke. Roeselare kon wel winnen. De West-Vlamingen klopten Union met 1-0.

Brouwers (76.) maakte diep in de tweede helft op vrije schop de enige treffer voor Roeselare.



Lierse bleef in eigen huis steken op een 1-1 draw tegen rode lantaarn Tubeke. Stevance (28.) bracht de bezoekers op 0-1, maar Yagan (57.) bracht het team uit Lier via penalty op gelijke hoogte. Lierse had vrijdag zijn trainer Fred Vanderbiest nog aan de deur gezet.



Gisteren smeerde Cercle Brugge leider Beerschot Wilrijk zijn eerste nederlaag van het seizoen aan (0-3). Later op de dag sluiten Oud-Heverlee Leuven en Westerlo aan Den Dreef de tiende speeldag af.



Beerschot Wilrijk (21 punten) blijft de stand aanvoeren, voor Cercle (18), OHL en Roeselare (elk 16). Union (11) blijft op plaats zes Westerlo voor (10). Lierse (8) en Tubeke (6) sluiten de rangen. OHL en Westerlo hebben dus wel nog een match te goed.

