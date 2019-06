Liefde tussen Genk en Malinovskyi is helemaal uit: “Ik voel mij bedrogen” KDZ

20u06 6 Belgisch voetbal Racing Genk en Ruslan Malinovskyi (26) zijn verzeild geraakt in een vechtscheiding. De Oekraïner voelt zich verraden. “Genk breekt zijn woord.”

Amper één maand na het behalen van de landstitel is de liefde tussen Ruslan Malinovskyi en Racing Genk helemaal uit. In een statement laat de Oekraïner zijn ongenoegen blijken. “Er ligt een bod van 15 miljoen op tafel van Atalanta en Racing Genk weigert te onderhandelen”, zegt de 26-jarige middenvelder. “Dat is méér dan een Spaanse club (Celta De Vigo, red) vorig jaar wilde geven. Genk plakt nu een prijs van 20 miljoen euro op mijn hoofd en dat vind ik onredelijk. Vorige zomer vroeg Genk mij te blijven om hen mee aan de titel te helpen. Genk wilde me vorig jaar niet laten gaan, maar deed toen wel de belofte een transfer deze zomer niet in de weg te zullen staan. Ze vroegen mij om te blijven en de club mee aan de titel te hebben. In de winterstop kon ik naar AS Roma, maar ik heb geweigerd omdat ik mij belofte wilde naken aan Genk. Nu breekt de club haar woord en voel ik mij bedrogen. Ik ben 26 jaar en ik wil graag naar een grotere competitie. Dat zal geen enkele Genkse supporter mij kwalijk nemen.”

Malinovskyi heeft spijt dat het allemaal op deze manier moet verlopen. “Ik wil de club langs de grote poort verlaten en iedereen bedanken voor de schitterende jaren die we samen hebben beleefd. Maar de club wil mij dat mooie afscheid blijkbaar niet gunnen. Sommige mensen hadden mij gewaarschuwd dat het zo zou lopen, maar ik wilde dat niet geloven. Nu blijkt dat ik naïef was. Het spijt mij voor deze emotionele reactie, maar ik voel mij hopeloos verraden. Ik zie voor mezelf geen toekomst meer in Genk.”