Lichtte Standard Sint-Truiden op bij transfer Edmilson? STVV dient klacht in Redactie

28 januari 2020

19u51

Bron: Sport/Voetbalmagazine 4 Belgisch voetbal Heeft Standard Sint-Truiden opgelicht bij transfer van Edmilson? Volgens Sport/Voetbalmagazine alvast wel. Het weekblad brengt aan het licht dat de Rouches een frauduleuze constructie hebben opgezet bij de transfer van de flankaanvaller naar het Qatarese Al-Duhail in de zomer van 2018. Daarbij zou STVV meer dan één miljoen euro zijn misgelopen, het parket van Hasselt is alvast een onderzoek gestart. Gevraagd om een reactie klinkt het bij Standard dat ze tot op heden nog geen klacht hebben ontvangen.

We schrijven januari 2016. Standard plukt Edmilson voor 1,2 miljoen euro weg bij STVV en in de overeenkomst wordt opgenomen dat de Limburgers bij een doorverkoop ook nog eens recht hebben op 40 procent van de meerwaarde. Standard-voorzitter Bruno Venanzi probeert nadien ettelijke keren om die 40 procent af te kopen en zo voor de volle 100 procent eigenaar te worden van de speler, maar dat is tevergeefs. Telkens houdt Takayuki Tateishi, de Japanse CEO van STVV, het been stijf.

Ook bod van Fiorentina

Edmilson, toen 22 en in het seizoen ervoor goed voor elf goals en vijf assists, verkast in de zomer van 2018 dus naar Qatar en Standard meldt dat er twee miljoen euro met de overgang is gemoeid. De balvirtuoos met Braziliaanse roots loodste zijn team ook naar bekerwinst en naar de tweede plaats in de competitie, dus twee miljoen lijkt op dat moment echt wel een prikje. Venanzi legt het officiële document voor van het TMS - het systeem dat bij de FIFA alle transfers regelt - maar omdat een andere makelaar echter meldde dat het Italiaanse Fiorentina vijf miljoen euro wou neertellen voor Edmilson, beginnen ze op Stayen nattigheid te voelen.

Volgens Sport/Voetbalmagazine was de transfer overigens niet de enige deal die werd afgesloten tussen Standard en Al Duhail. Zo kwamen de partijen overeen dat Standard in januari 2019 naar Doha zou komen voor een winterstage, een ‘samenwerkingsakkoord’ waarvoor de club uit Qatar 3,2 miljoen euro betaalde. Een flinke som geld, en frappant wordt het pas echt als je weet dat Standard niet naar Doha, maar wel naar Marbella afreisde om er de tweede seizoenshelft voor te bereiden.

1,28 miljoen euro

Feit is wel dat Standard zo in totaal 5,2 miljoen euro heeft overgemaakt gekregen voor Edmilson en dat STVV recht zou hebben op 1,6 miljoen euro. Nu kreeg het amper 320.000 euro - een verschil van 1,28 miljoen euro, dus. Ook nog opvallend: de U21 van Standard trok afgelopen winter op stage naar Qatar - dus niet de A-ploeg, en niet in 2019 - en in de laatste thuismatch voor de winterstop stond er reclame voor Al Duhail op de boarding rond het veld op Sclessin. Deel van het ‘samenwerkingsakkoord’?

Hoe dan ook hebben de ‘Kanaries’ intussen klacht ingediend bij het parket van Hasselt. Mochten er beslist worden ook een klacht bij de FIFA in te dienen, dan riskeert Standard een boete, een transferverbod of in het ergste geval zelfs een uitsluiting van internationale competities.