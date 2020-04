Licentiemanager Nils Van Brantegem over zijn bloedrode verdict: “Niet verwacht dat het zó erg zou zijn” Michael Vergauwen

10 april 2020

03u00 0 Belgisch voetbal Rood licht voor zeven clubs: nooit was het licentiebloedbad zo groot. Licentiemanager Nils Van Brantegem geeft ons een zeldzame inkijk in een van de meest hallucinante hoofdstukken uit de ­geschiedenis van het Belgisch voetbal. “Ik had niet ­verwacht dat het zó erg zou zijn.”

“Een maand geleden begon ik te zien dat veel clubs niet in orde waren.” Nils Van Brantegem wikt zijn woorden. ‘Niet in orde.’ Qua understatement kan het tellen. “Tot dan had ik niet verwacht dat het zó erg zou zijn.” En of. Van de 24 profclubs werden er voor het eerst meer dan de helft (13) opgeroepen. “Vorig jaar waren er dat tien, en dat was ook al een diepte­record”, aldus Van Brantegem, die niet over specifieke dossiers wil praten.

De clubs die met alles in orde waren, zijn op één hand te tellen. Ik heb mijn werk gehad. Vijf weken aan een stuk was ik gemiddeld 78 uur per week bezig Nils Van Brantegem

“Op een paar uitzonderingen na was het allesbehalve een walk in the park. Maar de clubs die inspanningen geleverd hebben, ook al was het dan soms last minute, zijn beloond. En dat komt momenteel misschien te weinig uit de verf. Wat sommige ploegen nog deden, zelfs op het ­allerlaatste moment, was enorm. Ik wil er geen exact ­cijfer op kleven, maar alleen al in maart kwamen er tussen de 50 en 100 miljoen euro nieuwe middelen en bankwaarborgen binnen. Gigantisch. Ik doe echt m’n hoedje af voor de clubs die dat deden.”

Golfje en Ferrari

Waren er ook clubs die met vlag en wimpel slaagden? “Ja, maar dat waren er heel weinig. De clubs die met alles in orde waren, en waarop we ons amper moesten richten, waren op één hand te tellen. Ik heb mijn werk gehad, ja”, zucht Van Brantegem. ’t Blijkt allesbehalve overdreven. “Ik heb het eens bijgehouden. Vijf weken aan een stuk was ik gemiddeld 78 uur per week bezig, soms 15 uur per dag. Gelukkig moet ik niet alles alleen doen. We zijn met vijf, ik ben de laatste schakel.”

De clubs gaan nu inderdaad en masse naar het BAS. En ik hoop van harte dat ze op tijd de middelen en fondsen vinden, maar dat ligt uiteraard niet in mijn handen Nils Van Brantegem

Was hij strenger dan anders, of hebben onze clubs gewoon ­boven hun stand geleefd? “Het is absoluut niet mijn bedoeling om clubs de dood in te jagen, maar er zijn nu eenmaal spelregels. En die gelden voor ­iedereen. Bovendien heeft ­niemand er belang bij dat we volgend seizoen 28 profploegen hebben, waarvan er dan in september al vier de boeken kunnen toedoen, toch? Dat kan niet de bedoeling zijn en dat proberen we dus te vermijden. Als jij met een Golfje rijdt, is het niet normaal dat er plots een Ferrari op jouw oprit staat. Want als jij 100 euro binnen krijgt, kan je er geen 120 uitgeven. Dat mag niet. Tenzij je ­ouders je steunen. Maar als die dat op een bepaald moment niet meer doen... Hetzelfde geldt voor onze profclubs. Daar zijn de geldschieters de ouders van dienst.”

Onvoorspelbaar

Het oordeel van de licentiecommissie mag nog zo gefundeerd zijn, onherroepelijk is het — gelukkig voor velen — niet. “De clubs gaan nu inderdaad en masse naar het BAS. En ik hoop van harte dat ze op tijd de middelen en fondsen vinden, maar dat ligt uiteraard niet in mijn handen. Ze gaan er bijkomende documenten moeten voorleggen, die eerst door ons moeten worden gecontroleerd. De lonen van maart, bondsschulden enzovoort. Het is onvoorspelbaar om te zeggen hoeveel van de zeven clubs, die hun licentie niet kregen, die na het BAS alsnog zullen bekomen. Je weet maar nooit dat er morgen iemand ergens bij wijze van spreken 50 miljoen op tafel legt.”

