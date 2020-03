Licentiedossiers: Anderlecht en Standard verwachten positief advies, drie clubs kregen al groen licht Redactie

18 maart 2020

18u08 2 Belgisch voetbal De licentiecommissie is volop bezig met de evaluatie van de licentiedossiers voor volgend seizoen. Racing Genk, AA Gent en Zulte Waregem hebben hun proflicentie al beet, heel wat andere clubs kregen van de licentiemanager een verslag met positief advies in de bus. Morgen maakt de licentiecommissie bekend wie er nog extra uitleg moet komen verschaffen. Hieronder een voorlopige stand van zaken.

Dit artikel wordt geüpdatet.

• AA Gent: kreeg maandag te horen dat het zeker is van een licentie

• Anderlecht: gaat uit van een positief advies. Hoogstwaarschijnlijk zullen er enkele bijkomende vragen worden gesteld

• Antwerp: kreeg al een positief advies

• Beerschot: maakt zich sterk dat licentie zo goed als binnen is. Er ontbreken nog enkele documenten in het dossier, maar volgens de club gaat het slechts om formaliteiten die snel in orde worden gebracht.

• Cercle Brugge: kreeg al een positief advies

• Charleroi: kreeg al een positief advies

• KV Mechelen: is positief gestemd

• Racing Genk: kreeg maandag te horen dat het zeker is van een licentie

• Standard: verwacht een positief advies met paar bijkomende vragen over renovatie/nieuw stadion

• STVV: kreeg al een positief advies

• Waasland-Beveren: kreeg al een positief advies

• Zulte Waregem: kreeg te horen dat het zeker is van een licentie

