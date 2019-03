Licentiecommissie vraagt verduidelijking aan KV Mechelen Redactie

25 maart 2019

20u58

De Licentiecommissie van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft KV Mechelen om meer duiding gevraagd bij het ingediende licentiedossier. Dat maakte Malinwa bekend op haar website. “Er zijn een paar punten waar de commissie nog vragen over heeft”, reageerde het KVM-bestuur. “Die gaan we dan ook verduidelijken. Wij verwachten geen problemen om onze licentie te behalen.” De club krijgt nu tot 3 april om de commissie van extra informatie te voorzien. Begin april kent de commissie de licenties toe.

KVM heeft in dat dossier ook om een Europese licentie gevraagd. Als het de finale van de Cup wint op 1 mei tegen AA Gent, mag het rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League. In de veronderstelling natuurlijk dat de Mechelaars niet schuldig bevonden worden in ‘Operatie Zero’.

Tubeke kan niet alle documenten voorleggen

B-club Tubeke is er maandag niet in geslaagd alle benodigde documenten te kunnen voorleggen aan de Licentiecommissie. De club zal zich nu op 3 april moeten verantwoorden voor de Licentiecommissie. Tubeke-manager Guy Brison had vorige week al aangekondigd niet alle nodige attesten te zullen kunnen aanvoeren. De Licentiecommissie van de Belgische voetbalbond hief eind januari het transferverbod van de Waals-Brabantse club op, nadat het kon bewijzen de achterstallige lonen van spelers te hebben betaald.