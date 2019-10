Licentiecommissie verwerpt klacht van Beerschot tegen KV Mechelen Niels Vleminckx

15 oktober 2019

16u20 2 Belgisch voetbal KV Mechelen behoudt zijn licentie voor dit seizoen. Beerschot had die aangevochten, maar de licentiecommissie oordeelt dat die klacht niet ontvankelijk is.

KV Mechelen gaat helemaal vrijuit voor de licentiecommissie. Beerschot had de licentie van Malinwa drie maanden geleden al aangevochten. De argumentatie: volgens het bondsreglement heeft een club waarvan een bestuurder geschrapt of geschorst is door een sportinstantie geen recht op een licentie. Bij KVM schorste ex-bondsvoorzitter Gerard Linard vorig seizoen toenmalig Mechelen-voorzitter Johan Timmermans uit het uitvoerend comité.

Bij KV Mechelen zeggen ze in eerste instantie dat de klacht niet ontvankelijk is. Advocaat Thierry Lammar: “Beerschot heeft niet aan de vormvereisten voldaan. Bovendien: volgens het bondsreglement heeft de voorzitter van de KBVB niet de macht om een bestuurder te schorsen.”

De licentiecommissie volgde die redenering. Los daarvan verwierp ze ook de klacht wegens onontvankelijk. De procedure van Beerschot was niet conform de vooropgestelde vormvereisten. KV Mechelen behoudt dit seizoen dus al zeker z’n licentie. Wellicht zal de licentie van KVM voor volgend jaar wél weer aangevochten worden.