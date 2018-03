Licentiecommissie vandaag van start: helft van de clubs heeft kleine of grote zorgen WDK/NVK

20 maart 2018

07u37 0 Belgisch Voetbal Het is weer die tijd van het jaar. Naast de transferperiode is de 'licentieperiode' voor de clubs de spannendste van het jaar. Er is Lierse natuurlijk, maar ook andere clubs mogen zich best wel wat zorgen maken.

Er werd de voorbije dagen toch net iets vaker uitgekeken naar de komst van de postbode. Omdat die een aangetekende zending moest langsbrengen. Namelijk het verslag van licentiemanager Nils Van Brantegem over hun dossier. Als dat positief advies bevatte, was dat een teken aan de wand dat ook de licentiecommissie op zijn beurt maar weinig problemen zou zien in het respectieve dossier.

Alleen waren de dossiers waar ook kanttekeningen bij geplaatst werden bij de 24 profclubs niet op twee handen te tellen. Daarbij kon het om kleine opmerkingen (bijvoorbeeld het diploma van een jeugdtrainer dat niet in orde is) gaan, maar ook grote opmerkingen (bijvoorbeeld het bewijs dat een aanzienlijke schuld niet betaald kan worden). Amper iets meer dan de helft van de clubs kreeg dus een volledig positief advies.

Lierse

Lierse verkeert zeker niet in dat geval. Zij halen door hun financiële moeilijkheden sowieso nooit hun licentie in eerste zittijd. Voor Anderlecht zou één en ander kunnen te maken hebben met de wissel van de wacht tussen Marc Coucke en Roger Vanden Stock die nog niet volledig rond is. Het is onduidelijk in hoeverre de andere clubs zich vanaf vandaag zullen moeten verantwoorden voor kleine of grote opmerkingen. Dat sommige clubs te kennen gaven geen advies gekregen te hebben, kan te maken hebben met het feit dat ze zaken willen minimaliseren of zelfs verzwijgen. Volgens het bondsreglement moet immers elke club mits een aangetekende zending dat advies ontvangen, wat volgens onze informatie ook gebeurde.

Uitspraak: 4 of 5 april

Het is dan ook opletten met positief advies 'onder voorwaarden'. Zo kreeg Moeskroen, toch hét zorgenkind van de voorbije jaren, weliswaar vrij opvallend zo’n advies, maar hangt daar wel een grote financiële voorwaarde aan vast. Voor KV Oostende, dat na het vertrek van Marc Coucke toch voor moeilijkheden leek te staan, ziet het er wél goed uit. 'Uit het licentieverslag blijkt dat de club zeer goed en professioneel tewerk is gegaan bij de complexe overdracht van de oude naar de nieuwe aandeelhoudersstructuur. We gaan niet vooruitlopen op de feiten en laten de mensen van de licentiecommissie hun werk doen, maar kijken de uitkomst in elk geval met veel vertrouwen tegemoet.' De uitspraak van de licentiecommissie is normaal voorzien voor 4 of 5 april.

Positief advies: 13 clubs

Club Brugge

Charleroi

AA Gent

RC Genk

Antwerp

STVV

Waasland-Beveren

Lokeren

Eupen

KV Mechelen

Cercle

OHL

Beerschot

Kregen opmerkingen

Lierse

KV Oostende

KV Kortrijk

Zulte Waregem

Moeskroen

Westerlo

Anderlecht

Standard

Roeselare

Union

Tubeke