Licentiecommissie legt Lokeren en Roeselare transferverbod op, Oostende mag komende maand wél spelers aantrekken Redactie

20 december 2019

17u15

Bron: Belga 6 Belgisch voetbal De Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een transferverbod opgelegd aan Sporting Lokeren en KSV Roeselare. De dossiers van beide 1B-clubs werden bij de jaarlijkse tussentijdse evaluatie negatief beoordeeld.

Tijdens de maanden november en december van elk seizoen oefent licentiemanager Nils Van Brantegem een tussentijdse controle uit op de perfecte uitvoering van financiële verplichtingen. Zo moeten de 24 profclubs clubs onder meer kunnen bewijzen dat ze de lonen aan spelers, leden van de technische staf en personeel uitbetaald hebben, dat ze alle belastingen betaald hebben en dat de huur voor stadion en trainingsfaciliteiten ingelost is.

Lokeren en Roeselare raakten niet door de tussentijdse controle. De geplaagde 1B-clubs, respectievelijk laatste en voorlaatste in de Proximus League, werden daarom een transferverbod opgelegd. Alle andere ploegen slaagden zonder kleerscheuren voor hun tussentijdse proef. Het transferverbod kan in de loop van de mercato opgeheven worden als Lokeren en Roeselare bewijzen dat ze aan hun financiële verplichtingen voldoen.

Lokeren verwacht opheffing van transferverbod op 10 januari

“Dat Lokeren niet door de tussentijdse controle van de Licentiecommissie raakte, heeft niets te maken met een financiële schuld, maar wel met een administratieve nalatigheid”, reageerde Lokeren-woordvoerder Guy Van den Broeck inmiddels. “We hadden nog openstaande btw-verplichtingen. Die heeft de bank donderdagavond weliswaar doorgestort. We hebben vrijdag de betalingsbewijzen daarvan getoond aan de Licentiecommissie, maar zij wilden de attesten zien. Daar hebben we begrip voor: iedereen gelijk voor de wet”, aldus Van den Broeck. Daarnaast moesten er ook nog een aantal attesten voorgelegd worden in verband met jeugdspelers. “Door onze eigen fout is dat niet tijdig gebeurd.”

Lokeren zal de nodige attesten zo snel mogelijk overmaken. “Aangezien we nu in de periode van kerst en nieuwjaar zitten, waarin vele overheidsdiensten en sociale secretariaten gesloten zijn, verwachten we dat rond 10 januari het transferverbod opgeheven zal worden.”

De rode lantaarn in 1B maakte in een persbericht nog bekend dat er vorige week een aantal administratief verantwoordelijken werden ontslagen. “Dit is onderdeel van een sanering en herstructurering binnen de club. Organisatorisch, financieel-boekhoudkundig en administratief wordt retroactief nu in hoogdringendheid orde op zaken gesteld, zodat vanaf 1 januari de nv Sporting Lokeren transparant en efficiënt verder kan werken.”

KV Oostende behaalt tussentijdse licentie wél

KV Oostende heeft wél een tussentijdse licentie gekregen, waardoor de club komende maand transfers mag doen. KV Oostende zit sinds enkele maanden en eigenlijk al sinds het vertrek van sterke man Marck Coucke naar Anderlecht in woelige wateren. “Het feit dat we onze tussentijdse licentie behalen, is een ferme opsteker voor iedereen die dag en nacht bezig is met oplossingen te zoeken in het belang van de club”, aldus voorzitter Frank Dierckens.

“Het betekent ook dat er, zoals we al eerder meldden, op dit moment geen cashflowprobleem is. Iedereen kan nog steeds correct worden betaald en daarom beoordeelde de Licentiecommissie ons dossier als positief. Dit betekent echter niet dat er nu al een oplossing is op lange termijn, maar ook daar zijn er constructieve gesprekken lopende en heb ik er goede hoop op dat alles in orde komt. Op donderdag 16 januari houden we in de Versluys Arena een nieuwjaarsreceptie voor de supporters en het zou mooi zijn als we tegen dan een overeenkomst hebben met potentiële investeerders. Dan kunnen we meteen ook onze plannen voor de toekomst uit de doeken doen. Want ik blijf erbij, dit KVO heeft zijn plaats in eerste klasse.”

KV Oostende is op zoek naar vers geld en doet intussen haar best om nieuwe investeerders aan te trekken. Met ACEG heeft het intussen een shirtsponsor tot het einde van het seizoen, zo werd bevestigd. Eerder was er al een overeenkomst met het Brusselse keuringsbedrijf voor het drieluik tegen Anderlecht, Club Brugge en AA Gent.

“Als er nog iemand vertrekt, zal die wel worden vervangen”, bekende de voorzitter. “Al is het niet de bedoeling dat wij uitverkoop zullen houden. Ik lees vaak over een mogelijk vertrek van Wout Faes, maar het is de bedoeling dat Wout hier zeker nog blijft tot het einde van het seizoen. Als er een stevig bod op tafel komt, zullen wij natuurlijk wel luisteren, dat is logisch. Van zodra er meer duidelijkheid is over de toekomst van de club, zitten we ook rond de tafel met de spelers van wie het contract afloopt. Met enkelen willen we verder gaan, anderen zullen de club verlaten.”

Na de recente zes op negen in de competitie met onverhoopte thuiszeges tegen Anderlecht en AA Gent is KV Oostende met achttien punten naar een veiligere dertiende plaats geklommen, met tien punten meer dan rode lantaarn Cercle Brugge.

💚 KVO behaalt tussentijdse licentie en mag in januari transfers doen.

❤️ "We houden géén uitverkoop in januari. Zo blijft Wout Faes In principe zeker tot einde seizoen."

💛 "Constructieve gesprekken over lange-termijn-oplossing."

👉 https://t.co/wHzB0MYlOk pic.twitter.com/5vgOosP9tr KV Oostende(@ kvoostende) link