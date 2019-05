Leye op voetbalpensioen: ode aan de recordschutter van PO1 Quinten Jordens

17 mei 2019

13u39 0 Jupiler Pro League Vanmorgen kondigde Mbaye Leye (36) aan dat hij zijn voetbalschoenen aan de haak hangt. “Ik heb het einde van een mooi deel van mijn leven bereikt”, aldus de Senegalese spits. In twaalf Belgische seizoenen maakte hij 121 doelpunten bij maar liefst zes Belgische clubs. Een blik op zijn rijkgevulde carrière aan de hand van enkele opvallende cijfers.

Op 5 augustus 2007 maakt Leye zijn debuut op de Belgische voetbalvelden. Francky Dury dropt hem in de basis bij Zulte Waregem in de thuiswedstrijd tegen Standard. Het Standard van Michel Preud’homme, Marouane Fellaini en Axel Witsel blijkt echter te sterk: 1-4. Leye wordt gewisseld na 74 minuten, maar drukt niettemin meteen zijn stempel.

Doelpunt nummer één scoort de dan 24-jarige spits in het Jules Ottenstadion van Gent. Het eerste van een toekomstige karrenvracht aan doelpunten. Leye scoorde namelijk 121 doelpunten in de Jupiler Pro League. Tel daar ook nog eens 13 bekerdoelpunten en drie Europese treffers bij, en het is duidelijk waarom Leye de jongste 12 jaar enkel Jelle Vossen (132) voor zich moest dulden qua doelpuntenproductie bij een Belgische club (lees verder).

Meer dan de helft (52 procent) van zijn 353 competitiewedstrijden speelt Leye bij Essevee. Het verbaast dan ook niet dat de vijfvoudige Senegalese international, wat betreft productiviteit, zijn beste seizoen meemaakt in het Regenboogstadion. In het seizoen 2012/13 scoort hij 17 keer en verzorgt hij negen assists, waarmee hij Essevee ei zo na de titel schenkt.

Na een passage bij Lokeren maakt Leye in 2015/16 zelfs 20 goals en is hij vijf keer aangever bij Zulte Waregem. Enkel Perbet doet beter (22), waardoor Leye, paradoxaal genoeg, nooit tot topschutter wordt gekroond in ons land.

Zijn meest succesvolle jaargang op clubvlak maakt Leye dan weer mee bij Standard. In 2011 verspelen de Luikenaars pas op de laatste play-off 1-speeldag de titel op het veld van Genk. Drie dagen later wint Leye de Beker van België tegen Westerlo (2-0). Zijn tweede opeenvolgende bekeroverwinning, nadat hij met Gent in 2010 Cercle Brugge versloeg (0-3). In 2017 zet hij met een derde bekerwinst, dit keer als kapitein, de kers op de taart tegen Oostende (3-3, winst na strafschoppen).

De meest opvallendste statistiek van de spits: Leye is de topschutter in de geschiedenis van play-off 1, met een totaal van 19 doelpunten (en een gemiddelde van 0,5 doelpunten per match). In 38 wedstrijden scoorde de Senegalees 15 keer voor Zulte Waregem, 2 keer voor AA Gent en 2 keer voor Standard. Hij houdt ook het record van het meeste aantal doelpunten in één play-off 1-editie: acht goals bij Zulte Waregem in 2012-2013.

Zulte Waregem, Gent, Standard, Lokeren, Eupen en Moeskroen: Leye verkende alle uithoeken van België tijdens zijn carrière. De zes clubs konden genieten van één constante: doelpunten.