Leuvens burgemeester Ridouani woedend over werkwijze rond promotiefinale: "Schandalig onverantwoord” Redactie

15 mei 2020

20u14

Bron: Belga 4 Belgisch voetbal Dat de Pro League de verantwoordelijkheid voor de Dat de Pro League de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de promotiematch in 1B bij Beerschot en OHL legt, bestempelt de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) als “schandalig overantwoord”.

De Pro League besliste vandaag dat Beerschot en OHL ten laatste op 31 mei moeten meedelen of ze hun terugwedstrijd kunnen organiseren voor 2 augustus. Indien dit niet het geval is, stijgt Westerlo als leider in het algemeen klassement naar de hoogste voetbalklasse.

“Hen proberen te straffen als de organisatie van deze match niet lukt is cynisch, als je weet dat het om twee goedgeleide, gezonde clubs gaat, die jaar na jaar zonder problemen een licentie krijgen. Dat net die nu zo aangepakt worden, zegt veel. Net als je denkt dat het niet erger kan, is er de Pro League om zichzelf te overtreffen. Dit gaat niet langer om sport, om het volksfeest dat voetbal kan zijn. Dit is achterkamergefoefel van het hoogste niveau”, aldus Ridouani.

Vooraleer een beslissing te nemen over de organisatie van een terugmatch in Leuven, wil Ridouani zich bevragen bij lokale en federale veiligheidsdiensten en overleggen met OHL en Beerschot. Hij verbood zoals bekend vanwege de coronacrisis om veiligheidsredenen de oorspronkelijke wedstrijd op 14 maart. “Tot nu toe kreeg ik vanuit de veiligheidsdiensten nog steeds dezelfde signalen en is het niet duidelijk wat het oordeel is van de Nationale Veiligheidsraad over matchen in augustus”, aldus Ridouani.

Lees ook:



Waasland-Beveren: “Wij stappen naar de rechtbank”, OH Leuven: “Kennis gemaakt met gitzwartste kanten van het Belgisch voetbal”

Club Brugge is kampioen en Waasland-Beveren degradeert, 1A volgend seizoen met zestien ploegen én verkorte play-offs

VTM-journalist Jarno Bertho geeft duiding: “Of Waasland-Beveren kans maakt bij BAS? Zeg nooit nooit in voetbal”