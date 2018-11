Leko wil punten pakken in Genk: “Ons voetbal kan beter zijn dan dat van hen, als we op ons best zijn tenminste” Redactie

02 november 2018

15u21 1 Belgisch Voetbal Club Brugge speelt morgen de topper op het veld van Racing Genk. Bij winst klimt blauw-zwart in de stand op gelijke hoogte van de Limburgse leiders, maar de Bruggelingen hebben het traditioneel moeilijk in de Luminus Arena. En daarbij komt ook nog dat trainer Ivan Leko een stevige knoop zal moeten doorhakken, als doelman Karlo Letica fit raakt. “ De beste zal spelen”, aldus Leko, die eerder deze week een beroep deed op Ethan Horvath.

Racing Genk raast dit seizoen door de competitie en ook in Europa imponeerden de Limburgers al. Ivan Leko toonde op zijn persbabbel respect voor de prestaties van de fusieploeg, maar hij was ook strijdvaardig. “Chapeau voor Philippe Clement en zijn ploeg, maar wij trekken naar Genk met geloof in ons eigen kunnen en net, zoals bij alle andere wedstrijden, willen we punten pakken. Genk speelt heel goed voetbal en staat op de eerste plaats, maar ik ben vooral bezig met mijn eigen ploeg en het voetbal dat wij willen brengen. En ik geloof ook dat ons voetbal beter kan zijn dan dat van Genk, als we op ons best zijn tenminste.”

Club heeft het de laatste jaren altijd lastig in Genk. In de laatste vijf matchen in de Luminus Arena, pakte Club slechts één punt. “Dat was vorig jaar in de play-offs”, aldus Leko. “We speelden toen een prima wedstrijd en verdienden gewoon om te winnen. En de ploeg van Genk was toch ongeveer dezelfde als nu. Waarom we het daar de laatste jaren lastig hebben? Dat is moeilijk om te zeggen en het interesseert me ook niet echt. Ik ben enkel bezig met de match van morgen.”

Leko heeft wel weer af te rekenen met een keeperskwestie. Dure nieuwkomer Karlo Letica kon dit seizoen nog niet overtuigen en raakte tegen STVV overigens geblesseerd aan de borstkas. Leko kon of wilde nog niet verklappen wie morgen onder de lat zal staan. “Wie in doel zal staan? We moeten eerst nog afwachten of Letica speelklaar raakt. Maar de beste zal spelen. Dat geldt voor elke positie op het veld. Iedereen moet zich elke keer opnieuw bewijzen, op en naast het veld.”