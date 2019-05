Exclusief voor abonnees Leko wil fans op Jan Breydel nog één keer in vervoering brengen: “Ik ga wenen, ja” Niels Poissonnier

18 mei 2019

07u40 0 Belgisch voetbal And now, the end is near. Nog één keer wil hij Olympia doen daveren. Nog één keer wil hij de fans in vervoering brengen. Om vervolgens geëmo­tioneerd af te zwaaien. Ziehier: het waardig afscheidsinterview van Ivan Leko (41).

Leko: “Mag ik eerst iets zeggen, voor je jouw vragen stelt?”

Doe gerust.

“When I was nobody, toen ik nog dat trainertje van STVV was, belde Vincent Mannaert me ineens. Ik was verrast. A big shock. Je moet het maar dúrven, om na Michel Preud’homme voor Ivan Leko te kiezen. Ik ga sommige commentaren na mijn aanstelling nooit vergeten. Club zou volgens bepaalde prognoses pas vierde eindigen en in het lijstje van trainers die ontslagen zouden worden, stond ik ­bovenaan. (lacht) De verwachting was dat ik oktober niet ging halen.”

“Daarom, aan Bart (Verhaeghe, red.) en Vincent: een grote dank u wel. Dankzij hun beslissing ben ik de voorbije twee jaar een dertig à veertig procent ­betere coach geworden. Elke dag heb ik geprobeerd om hen daarvoor iets terug te geven.”

