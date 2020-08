Leko verrast over aanstelling Bölöni: “Ons voorbereid op het Gent van Thorup” MVS

20 augustus 2020

14u27 0 Belgisch voetbal Zou hij eens gevloekt hebben vanmorgen? Een hele week lang heeft Ivan Leko Antwerp FC voorbereid op een confrontatie met het AA Gent van Jess Thorup, maar vanmorgen konden alle plannetjes de vuilbak in. “Ik had het niet verwacht”, aldus de Antwerp-coach over Zou hij eens gevloekt hebben vanmorgen? Een hele week lang heeft Ivan Leko Antwerp FC voorbereid op een confrontatie met het AA Gent van Jess Thorup, maar vanmorgen konden alle plannetjes de vuilbak in. “Ik had het niet verwacht”, aldus de Antwerp-coach over het ontslag van Thorup en het aanstellen van Laszlo Bölöni

What are the odds... Uitgerekend tegen Antwerp FC zal Laszlo Bölöni zaterdag z’n rentree in het Belgisch voetbal maken. “Een verrassing hé. Thorup deed het goed bij Gent vond ik”, aldus Leko. “Je eindigt niet toevallig tweede. Ik bereidde mijn team de voorbije dagen inderdaad voor op zijn ideeën en zijn manier van voetballen. Dat zal nu anders zijn. Anders en specialer ook. Tegen de ex-coach, die het hier zo goed deed en die onze spelers stuk voor stuk heel goed kent. Het maakt dat de laatste twee trainingen toch net iets anders zijn. Laszlo is iemand die altijd resultaten behaalt, die zoals elke coach een specifiek idee heeft over voetbal. Je ziet meteen wat en hoe hij het wil. Maar het is zaterdag niet Leko-Bölöni.”

