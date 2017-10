Leko nadat Limbombe tweede gele kaart kreeg bij het vieren: "Dat vind ik top. Voor mij het moment van de dag" Mike De Beck

11u42 0 Photo News Belgisch Voetbal De ene trainer zou eens flink vloeken, de andere genieten van het moment. Ivan Leko behoort vast en zeker bij die laatste categorie. Nadat Anthony Limbombe de beslissende 2-3 tegen de touwen joeg in Oostende trok de flankspeler zijn truitje uit. Het leverde hem een tweede gele kaart en een bijhorende schorsing op.

"Voetbal is emotie, voetbal is passie", vertelde Ivan Leko op de persconferentie. "Iemand kan zeggen dat dat een beetje dom is, maar als een speler voetbalt zonder emotie en passie, dan is dat niks. Als je scoort in de laatste seconden dan is dat... Voor mij is dat het moment van de dag. Ook die tweede gele kaart."

Het is pas op het moment dat ik mijn truitje uit had, dat ik besefte dat ik al geel had Anthony Limbombe

De coach van Club Brugge bedankte zijn matchwinnaar dan ook na het laatste fluitsignaal. Die trok in al zijn euforie zijn shirt dus uit. Genoeg voor de uitsluiting, maar Limbombe maalde er niet om. "Het is pas op het moment dat ik mijn truitje uit had, dat ik besefte dat ik al geel had", vertelde hij in onze krant. "En toen was het al te laat. Dus kon ik evengoed doorvieren. Ik was zo blij voor mezelf en het team." Limbombe ziet nu wel de wedstrijd tegen Antwerp en zijn broer Stallone aan zijn neus voorbijgaan.

