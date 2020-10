Leko bevestigt dat Jordan Lukaku positieve coronatest afgelegd heeft: “Moeilijke week geweest” Redactie

12 oktober 2020

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Belgisch voetbal Ivan Leko was de eregast voor de men van de ‘Great Old’. Onder anderen vier spelers testten positief. Leko bevestigde dat het om Jordan Lukaku, Sander Coopman, Abdoulaye Seck en Alexis De Sart gaat. Ivan Leko was de eregast voor de loting van de 1/16de finales van de Croky Cup. Hij zag La Louvière uit de trommel komen voor Antwerp, maar had het vooral ook over de coronaproble

“De voorbije week was moeilijk voor ons”, zei Leko voor aanvang van de loting. “Maar dat geldt niet enkel voor Antwerp. We moeten deze situatie accepteren en proberen om onze verantwoordelijkheid te nemen.”

Vier spelers van Antwerp en een zestal mensen uit de omkadering van de ‘Great Old’ bleken deze week besmet, zo bevestigde de Kroaat. “Een hoog cijfer”, beaamt Leko. “Hopelijk kunnen we de verspreiding van het virus deze week afremmen of stoppen. Maar eens corona toeslaat, kan het voor weken of maanden zijn.”

Onder anderen Jordan Lukaku legde een positieve test af. “Jammer genoeg, uiteraard. Want we wilden hem zo snel mogelijk op het trainingsveld zien, omdat we verwachten dat hij belangrijk voor ons zal zijn dit seizoen. Maar fysiek is hij nog niet top.”

De andere spelers die besmet bleken, zijn Seck, De Sart en Coopman. “Hopelijk blijft het daarbij, want we zullen al onze spelers kunnen gebruiken.” Bekijk de volledige reactie in bovenstaande video.

