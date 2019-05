Leidt etentje met advocaat Waasland-Beveren tot wraking? Onderzoeker voetbalbond onder druk BF/PJC/NVK

15 mei 2019

06u01

Bron: Eigen berichtgeving 2 Belgisch voetbal Ebe Verhaegen, die het bondsonderzoek naar ­matchfixing leidde, komt mogelijk onder vuur. Jan De Man, advocaat van Olivier Swolfs, die als CFO van Waasland-Beveren een straf riskeert, ­overweegt om de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter in twijfel te trekken.

Morgen start voor de Brusselse ­ondernemingsrechtbank het kortgeding van KV Mechelen, dat via de burgerrechter meer tijd wil krijgen om zich te verdedigen voor de voetbalbond. De pleidooien voor de Geschillen­commissie Hoger Beroep van de KBVB starten vanaf dit weekend, maar KV Mechelen en ook Waasland-Beveren – twee clubs die een ­degradatie boven het hoofd hangt – gaven al af op de te strakke timing en willen ook volledige inzage in het strafdossier.

Het kortgeding kan de planning van de voetbalbond dwarsbomen om voor 30 juni een uitspraak te doen. Jan De Man, advocaat van bestuurslid en financieel directeur Swolfs van Waasland-­Beveren, stelt nu ook de rol van KBVB-­onderzoeks­coördinator Ebe Verhaegen in vraag. Hij onderzoekt of er informele ­gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Verhaegen en Tom ­Rombouts, die als ­clubadvocaat van Waasland-Beveren Swolfs ook had bijgestaan in het gerechtelijk onderzoek na het uitbreken van het schandaal.

Procedurefouten

Rombouts is in januari dit jaar als bestuurder van Waasland-Beveren door Verhaegen in het disciplinaire onderzoek van de bond gehoord. In maart nam Rombouts zelf het initiatief om contact met Verhaegen te zoeken omdat W-B-voorzitter Dirk Huyck en Swolfs vrijwillig meer uitleg wilden ­verschaffen over hun rol in het schandaal. Verhaegen en Rombouts zouden dan twee keer afgesproken hebben op een informele plek, een brasserie in Brasschaat, om de ontmoeting en locatie te bespreken en vast te leggen. De spontane verklaring van Huyck en Swolfs zou uiteindelijk doorgaan op de voetbalbond.

Ook al gaat het met Rombouts over een clubadvocaat van Waasland-Beveren, zoekt De Man nu uit of er een ongeoorloofde informele ontmoeting met Verhaegen plaatsvond. Volgens De Morgen stelde De Man een achttal gedetailleerde vragen aan Verhaegen over de inhoud van die vertrouwelijke gesprekken, en heeft hij zijn gisteren nog onbeantwoorde mail ook gestuurd naar collega-advocaten in de zaak.

Het is nu afwachten of De Man nog vertrouwen kan hebben in de onderzoeksrechter, hoe hard hij de kaart van de procedurefouten wil uitspelen en of Verhaegen moet vrezen voor een wraking – al is dat relatief aangezien het onderzoek al afgerond is. Eerder was in het gerechtelijke luik naar matchfraude onderzoeksrechter Johan Raskin gewraakt omdat hij bij zijn eerste daden lid was van de licentie­commissie van de KBVB, wat een schijn van partijdigheid kon geven.

Vertragingsmanoeuvres

Volgens juristen komen informele gesprekken tussen betrokkenen in onderzoeks­daden vaker voor, al is het in het geval van ­Verhaegen onhandig om in een brasserie af te spreken. Als dat een probleem zou zijn, hoeft dat evenwel niet te betekenen dat het onderzoek ongeldig is – zo geschiedde ook bij Raskin. De Geschillencommissie kan oordelen dat er inhoudelijk geen bewijs is dat er iets verkeerd gebeurd is, en dat de ontmoeting plaatsvond in het belang van het onderzoek. Ook valt de jacht op procedurefouten en vertragingsmanoeuvres van de verdediging te verwachten gezien de zware bewijslast en vorderingen tegen de betrokken clubs KV Mechelen en ­Waasland-Beveren.