Leider Genk klaart simpel de klus aan de Kehrweg dankzij Gouden Stier Samatta en blijft ongeslagen buitenshuis Kjell Doms en Manu Henry

23 december 2018

19u49 0 KAS Eupen EUP EUP 0 einde 2 GNK GNK KRC Genk Belgisch Voetbal Racing Genk klaarde de klus tegen Eupen in twintig minuten. Twee treffers van de jarige Ally Samatta volstonden voor de zege. Enkel Club Brugge blijft min of meer in het spoor van de Limburgers.

De Kerstschlagers schalden door de boxen aan de Kehrweg. Altijd prettig toeven in de Oostkantons rond deze periode, vraag maar aan Ally Samatta. ‘All I want for Christmas…’. ‘Two goals’, is dat in de versie van de Tanzaniaan. Hij amuseerde zich prima in Eupen, de Gouden Stier. Twintig minuten had hij nodig om nummer 13 en 14 van het seizoen in het mandje te leggen. De eerste was een rebound nadat Van Crombrugge een doelpoging van Pozuelo tegen de lat had geduwd. Bij zijn tweede van de avond was Samatta 20 km/u sneller dan Blondelle, met een subtiel stiftje wipte hij de 0-2 over van Crombrugge. U leest het, Racing Genk herstelde zich prima van de midweekse opdoffer tegen Union. De mentale veerkracht van de Limburgers is opmerkelijk. Na elke tegenslag slaagt Philippe Clement er wonderwel in om het moraal weer op te krikken. Na de nederlaag in Sarpsborg volgde een klinkende 1-5 zege op AA Gent, na de opdoffer in Malmö ging Genk winnen op Anderlecht. Nu was het dus Eupen dat het gelag moest betalen. Lekker gevoel voor Genk om zó snel en zó simpel afstand te nemen na 120 bekerminuten. En dat allemaal zonder de geblesseerde Trossard. Ruslan Malinovskyi was er wel bij, als hoogst twijfelachtig omschreven door Philippe Clement stond hij toch gewoon in de basis. Ook Bryan Heynen stond aan de aftrap, Sander Berge kreeg rust. Racing Genk had dus aan een kwartwedstrijd genoeg om zeker te zijn van de drie punten in Eupen.

De thuisploeg probeerde na rust voor wat dreiging te zorgen. De constante regenval maakte een slecht veld nog zwaarder. Verder dan wat ongevaarlijk kopballen droegen de goede intenties niet. Voor Genk hoefde het ook allemaal niet meer. Krachten sparen voor de laatste opdracht van 2018, woensdag tegen AA Gent was de boodschap. Eén groot minpunt voor Racing Genk in die tweede helft. Malinovskyi pakte zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is geschorst tegen de Buffalo’s.