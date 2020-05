Leekens lacht wanneer hij geconfronteerd wordt met zijn befaamde 90%-uitspraak: “Maar ik méénde dat wel, ja” WN/TLB

12 mei 2020

19u50 0

Georges Leekens zal ook voor altijd verbonden zijn aan de uitspraak die hij deed na zijn overstap van de Rode Duivels naar Club Brugge. “Ik heb de indruk dat ik met de nationale ploeg iets neerzette dat voor 90 procent af is. Die jongens zullen zich ongetwijfeld kwalificeren voor het WK, ook zónder mij”, zei Leekens toen. Nu hij met trainerspensioen gaat, confronteerden we Leekens nog eens met zijn woorden. Leekens duidt in bovenstaande video zijn antwoord van jaren geleden. “Ik méénde dat wel, ja”, zo klinkt het.

