Leekens en Tunesische club gingen als vrienden uiteen: “Ik voelde me opnieuw 35, maar er was een verschil in visie” Tomas Taecke

27 november 2018

06u45 0 Belgisch Voetbal Georges Leekens (69) is niet langer trainer van het Tunesische Étoile du Sahel. Dat werd gisteren duidelijk. “Een verschil in visie”, meent de ex-bondscoach van de Rode Duivels, die zijn contract na amper zes weken in onderling ­overleg liet ontbinden.

“Een geweldig avontuur”, noemt ­Leekens zijn kortstondige passage bij de Tunesische club, die dit seizoen na acht speeldagen zonder nederlaag de vierde plaats in het klassement ­bekleedt: “We hadden ons tegen ­Wydad net geplaatst voor de Arabische Champions League en zijn in de competitie ongeslagen. Ik had een 3-5-2-systeem geïnstalleerd, dat mijn spelers net onder de knie begonnen te krijgen. Bovendien keerden wat jongens terug uit blessure. Alleen was er een verschil in visie, een paar dingetjes over de nabije toekomst die ik anders zag.” Het contract van ­Leekens werd in onderling overleg ontbonden, zo bevestigde de club. Leekens’ assistent Patrick De Wilde neemt over in afwachting van een nieuwe coach: “De club kwam van ver en dan is er tijd nodig. Men wou steeds sneller gaan, meer en meer jongeren inpassen én resultaten boeken. Met bepaalde dingen ging ik niet akkoord en dan is het beter om als vrienden uiteen te gaan. Ik heb een goeie band met de voorzitter en wil dat zo houden. Dit is een ander verhaal dan bij Hongarije (Leekens werd in juni na zeven maanden als bondscoach ontslagen, red.). Daar werd ik na vier oefenwedstrijden, waarin ik vanzelfsprekend dingen wou proberen, meteen ontslagen.”

Leekens was amper zes weken aan de slag bij Étoile du Sahel, weliswaar geen record voor de ex-coach van onder meer Club Brugge, AA Gent en KV Kortrijk. Eerder tekende hij in 2009 bij het Arabische Al Hilal een contract voor twee maanden met optie voor een extra seizoen, maar werd hij na amper één maand ontslagen: “Het was kort, maar heel leuk. Het ging goed, ik voelde me opnieuw 35 (lacht). Nu ga ik eerst thuis uitgebreid het trouwfeest van mijn dochter ­vieren en dan zien we wel. Ik ben niet iemand die zit te wachten op een club en die hoopt dat het ergens slecht gaat. Maar de goesting, die is er in ­ieder geval nog.”

25ste club

Na dertig jaar coachen was Étoile de Sahel al de 25ste club voor Leekens, die bij Cercle, Club Brugge, Moeskroen, Lokeren, KV Kortrijk en de Rode Duivels twee periodes aan de slag was. In totaal werd hij acht keer ontslagen, recent nog als bondscoach van Hongarije en Algerije en bij Lokeren. Daarnaast werd zijn contract meermaals ontbonden, zoals dat nu ook het geval was bij Étoile du Sahel.