Landry Dimata: zoekend in het paars van Anderlecht, vastberaden in het rood van Jonge Duivels Jonas Van De Veire

18 oktober 2018

08u14 0 Belgisch Voetbal Anderlecht is Jong België niet. Landry Dimata (21) breekt records bij de beloften, maar staat in clubverband ondertussen al twee maanden droog. Op zoek naar een verklaring met Ariël Jacobs.

Genadeloos efficiënt was hij in Zweden, Landry Dimata. Volledig in de lijn van zijn indrukwekkende kwalificatiecampagne met de Belgische U21. De strafste beloftespits in ruim een decennium. Alleen Michy Batshuayi kon tippen aan de zeven treffers van Dimata, maar had daar één wedstrijd meer voor nodig. Zelfs onze nationale recordschutter Romelu Lukaku trof amper één keer raak in vijf beloftenduels - kanttekening: hij mocht toen eigenlijk nog met de U17 meedoen.

