Lamkel Zé niet eerste cultheld die ons voetbal rijk is: ook deze 8 figuren staan in het collectieve voetbalgeheugen GVS/TLB/YP

29 oktober 2019

07u00 0 Belgisch voetbal Met Didier Lamkel Zé is het nooit saai. Ondanks het feit dat hij wel eens een oerdomme rode kaart pakt of op de vuist gaat met een ploegmaat, zijn de fans van Antwerp helemaal weg van de getalenteerde, maar knotsgekke Kameroener. In het verleden passeerden nog wel al wat figuren op onze velden die zich op de een of andere manier in de harten van de fans speelden. Ook deze spelers groeiden uit tot echte cultfiguren:

Jef Delen

De volksheld van Westerlo. Dertien jaar lang voetbalde Jef(ke) Delen voor de Kempense club, goed voor 387 matchen. Én een absoluut hoogtepunt. Met zijn dikke teen schonk hij de club van zijn hart in 2001 de Beker van België. “Je hebt voetballers die zich wegdraaien als mensen tegen hen beginnen praten. Ik antwoord terug”, verklaart de ex-linkerwinger zijn populariteit.

Patrick Goots

Als ex-speler van Beerschot een cultfiguur worden bij Antwerp: je moet het maar doen. Patrick Goots speelde het voor mekaar, onder meer dankzij zijn neus voor goals en werklust. Het shirt van Antwerp zat Goots als gegoten. Patje Boem Boem, met kenmerkende wapperende manen, hielp Antwerp in 2000 als topschutter van tweede klasse mee aan promotie naar de hoogste afdeling. Uiteindelijk scoorde hij meer dan tachtig keer voor de ‘Great Old’.

Bjorn Ruytinckx

Bjorn Ruytinx begon voor OH Leuven te voetballen toen de club nog in derde klasse zat. De spits, die elk jaar wel zijn goals maakte, hielp de Leuvenaars aan twee promoties en was ook in eerste klasse aanvankelijk één van de drijvende krachten. Op zich volstaat dat alles al voor een cultstatus, maar daarnaast was ‘El Toro’ nog een opvallende verschijning. Zo vierde hij zijn goals al eens door na een sprong vol op zijn buik te vallen. Na zijn carrière werd Ruytinx, op dit moment ook PR-man van OHL, cafébaas. Cultfiguur ten top.

Milan Jovanovic

Toont aan dat de lijn tussen gek en geniaal flinterdun is. Liet zich kwaad vervangen omdat hij niet aangespeeld werd door collega-spits Mbokani, maar gaf scheidsrechter De Bleeckere als een ware gentleman ook eens een kus toen hij gewisseld werd. Koppel dat aan zijn passie voor het spelletje en de band tussen Jovanovic en de vurige Standard-fans in zijn vier jaar op Sclessin hoefde niet te verbazen.

Mamadou Tew

Enkele maanden vooraleer hij 60 zou worden, is de legendarische Senegalese verdediger Mamadou Tew in Dakar overleden. Mamadou was een cultfiguur bij Club Brugge tijdens de tweede helft van de jaren ’80. “Tew met zijn uitschuifbare benen”, noemde Henk Houwaart hem liefkozend. Door zijn Afrikaanse slidings werd hij een cultfiguur, vooral in het seizoen 1987-88 waarin hij met Club Brugge kampioen werd en een Europese droomcampagne beleefde met de spectaculaire uitschakelingen van Rode Ster Belgrado, Zenit Leningrad en vooral Borussia Dortmund.

Sergio Conceiçao

Ook de passage van Sergio Conceiçao in ons land was felbesproken. De Portugese middenvelder speelde tussen 2004 en 2007 voor Standard en kende hoge toppen, maar ook diepe dalen: in 2005 kreeg hij de Gouden Schoen, maar een jaar later spuwde hij naar Stijn Meert (Zulte Waregem) waarna hij rood kreeg en zijn shirt in het gezicht van scheidsrechter Peter Vervecken duwde. De fans in de Vurige Stede zullen de flamboyante Portugees niet gauw vergeten.

Jelle Van Damme

Kale knikker, lange baard, flink wat inkt op de huid en een over-mijn-lijkmentaliteit. Als er iemand over de juiste eigenschappen beschikt om een cultfiguur te zijn, dan wel Jelle Van Damme. Dat de verdediger in geen tijd uitgroeide tot een publiekslieveling op de Bosuil, verbaasde dan ook niemand. Zet de Waaslander dezer dagen tussen de fans op tribune 2 en hij valt niet uit de toon. Ook bij Standard werd de beenharde linkspoot op handen gedragen door de fans.

Anthony Vanden Borre

Over Anthony Vanden Borre kan je een boek schrijven. Was een aanstormend talent, maar door zijn nonchalance en mentaliteit zat een grote carrière er nooit in. Is toch nog steeds een veelbesproken figuur op Anderlecht. Niet enkel omdat hij een paars-wit hart heeft en zijn technische hoogstandjes en stijl wel passen bij de club, maar ook omdat hij er dankzij Kompany misschien wel een laatste kans krijgt.